장애·비장애아동 ‘베스트원야구단’ 초청 경기 관람 고영표·소형준 선수 시즌 성적 연계한 후원금 적립

[헤럴드경제=정찬수 기자] KT알파 쇼핑이 kt wiz 프로야구단·KT그룹희망나눔재단과 함께 장애·비장애아동으로 구성된 ‘베스트원야구단’에 대한 유소년야구단 후원을 10년째 이어간다고 18일 밝혔다.

KT알파 쇼핑은 전날 수원 KT위즈파크에서 베스트원야구단 선수들과 학부모 등 40여명을 초청해 야구경기 관람 행사를 열었다. kt wiz 고영표 선수가 행사에 참여해 베스트원야구단과 애국가를 제창했다.

올해는 고영표 선수와 2026 WBC(월드베이스볼클래식) 멤버 소형준이 후원금 모금에 나선다. 두 선수의 승수당 30만원씩 적립한 기부금은 시즌 종료 후 베스트원야구단에 야구용품 구입 및 활동비로 지원할 계획이다.

KT알파 쇼핑과 kt wiz는 2017년부터 매년 야구경기 관람 행사를 진행하고, 지정선수의 시즌 성적에 따라 후원금을 조성하는 방식으로 유소년야구단을 지원해왔다.