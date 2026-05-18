[헤럴드경제=이원율 기자]과거 본인에게 반기를 든 여당 의원에 대한 응징 행보를 보인 도널드 트럼프 미국 대통령이 이번에는 토머스 매시(공화·켄터키) 하원의원을 맹폭했다.

오는 11월 미국 중간선거에 앞서 연방 상·하원 의원 경선이 이뤄지고 있는 와중이다.

트럼프 대통령은 17일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 “나쁜 하원의원 매시는 감세, 국경 장벽, 우리 군대 및 법집행 기관에 반대하는 투표를 했다”며 “사실 그는 좋은 모든 일에 반대 투표를 했다. 역사상 최악의 공화당 하원의원”이라고 비판했다고 연합뉴스는 전했다.

그러면서 “켄터키여, 화요일(19일) 게으름뱅이(bum)를 투표로 퇴출시켜라”며 “우리는 이 말썽꾼과 앞으로 2년을 함께 더 할 수 없다”고 했다.

캔터키주에서는 오는 19일 공화당 연방 하원의원 경선이 열린다. 매시 의원의 지역구인 4선거구의 구도가 흥미롭다. 매시 의원과 트럼프 대통령이 공개 지지를 표한 에드 갤레인 후보가 맞붙는 것이다.

트럼프 대통령의 공개 비난을 받은 매시 의원은 이날 미 ABC방송과의 인터뷰에서 “나는 그들이 협박할 수 없었던 유일한 사람”이라며 “그래서 그들은 모든 공격과 압박을 내게 집중하고 있다”고 주장했다.

‘탄핵 찬성’ 연방 상원의원은 경선 탈락

한편 트럼프 대통령에 대한 탄핵에 찬성했던 공화당의 빌 캐시디 연방 상원의원(루이지애나)은 당내 경선에서 최근 탈락했다.

이날 미 일간 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 캐시디 의원은 전날 공화당 루이지애나주 상원의원 경선에서 3위에 머물러 결선 투표 진출권에 실패했다고 연합뉴스는 전했다. 상원 3선 도전이 좌절된 것이다.

캐시디 의원은 2021년 1월6일 의회 폭동 사태 이후 이뤄진 트럼프 대통령 탄핵 심판에서 찬성표를 낸 공화당 상원의원 7명 중 한 명이다. 그는 트럼프 대통령의 ‘배신자’ 낙인 속 이번 중간선거에 앞서 당내 경선에서 탈락한 첫 공화당 현역의원이 됐다.

트럼프 대통령은 해당 경선이 있기 전날 오전 트루스소셜에서 캐시디 의원에 대해 “충성심 없는 재앙”이자 “비열하고 끔찍한 사람으로 루이지애나에 해로운 존재”라고 맹폭했다.

캐시디 의원은 경선 탈락 후 승복 연설에서 결선 진출 후보들에게 축하한다며 “원했던 결과는 아니지만 기분은 좋다. 때로는 원하는 대로 일이 되지 않을 때도 있다”고 밝혔다.