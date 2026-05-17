[헤럴드경제=채상우 기자] 역사 왜곡 논란에 휘말린 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’ 에 대해 주연을 맡은 가수 겸 배우 아이유가 직접 나서 사과했다.

아이유는 ‘21세기 대군부인’ 종영일인 지난 16일 서울 CGV용산아이파크몰에서 드라마 단체 관람 이벤트에서 “최근에 생각이 많았다. 제가 더 잘했으면 될 일”이라며 “여러분의 사랑을 받는 사람인 만큼 더 잘하겠다. 더 책임감 갖고 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있는 아이유가 되기 위해 한시도 시간 허투루 쓰지 않고 잘 살겠다”고 말했다.

이어 “여러분께서 하시는 말씀은 다 이유가 있고 다 제가 받아들여야 하는 말이라고 생각한다”며 “부족한 부분이 있으면 말씀해 주시고 혼내주시고 다그쳐주시면 제가 더 나은 사람이 되고자 열심히 노력하겠다”고 강조했다.

아이유는 이날 발언에서 ‘21세기 대군부인’을 직접 언급하진 않았다. 다만 마지막 회 관람 직후 전한 말이라 작품에 관한 논란에 심경을 밝힌 것으로 해석된다.

‘21세기 대군부인’은 지난 15일 방송한 11화 속 이안대군(변우석 분)의 왕 즉위식에서 신하들이 자주국의 상징인 ‘만세’ 대신 제후국이 쓰는 ‘천세’를 외치고, 왕이 자주국의 황제가 쓰는 십이면류관이 아닌 중국의 신하가 쓰던 구류면류관을 쓴 점 등으로 역사를 왜곡했다는 일부 시청자들의 비판을 받았다.

제작진은 “세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 고개 숙여 사과드린다”며 “추후 재방송 및 주문형 비디오(VOD), 온라인동영상서비스(OTT) 영상에서 해당 부분의 오디오와 자막을 최대한 빠르게 수정하겠다”고 사과했다.

드라마는 논란에도 최고 시청률인 13.8%(닐슨코리아 전국 기준)로 마무리됐다.