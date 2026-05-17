[헤럴드경제=고재우 기자] 아랍에미리트(UAE) 아부다비 바라카 원자력발전소 단지가 드론 공격을 받았다. UAE 측은 드론 공격 주체에 대해서는 말을 아꼈다.

17일(현지 시간) 아부다비 정부 공보청, 연합뉴스 등에 따르면 바라카 원자력발전소 단지에 드론 1대의 공격이 있었고, 이에 따라 화재가 발생했다.

화재에 따른 현재까지 인명 피해는 보고되지 않았다. 방사능 안전 수준에도 영향이 없는 것으로 확인됐다. 이와 관련 UAE 연방원자력규제청(FANR)은 해당 원전의 핵심 시스템이 모두 정상 가동 중이라고 밝혔다.

바라카 원전은 한국전력이 자체 기술로 개발한 차세대 원전 노형(APR1400)을 수출해 아부다비에 건설한 중동 최초의 상업용 원자력 발전소다. 지난 2009년 수주 이후 2024년 4월에 4개 호기(총 5천600㎿)가 전면 상업 가동됐다. 현재 UAE 전체 전력 수요의 약 25%를 생산한다.

한편 UAE 당국은 이 드론 공격의 주체에 대해선 언급하지 않았다.