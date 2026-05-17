전주비빔밥 70년 전통 믿었는데 뒤통수…‘한국집’ 표절 업체 1억 2천만원 배상 [세상&]

[헤럴드경제=안세연 기자] 1952년에 개업한 전주비빔밥 식당 ‘한국집’을 표절한 업체가 1억 2000만원을 손해배상해야 한다는 판결이 나왔다. 해당 업체는 전국 백화점·대형마트에 푸드코트를 입점시키며 비빔밥 매장이 한국집과 관련이 있는 것처럼 혼동을 일으킨 점 등을 법원이 인정했다. 16일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사63부(부장 이규영)는 한국집 측에서 A업체 측을 상대로 낸 3억원대 손해배상 소송에서 지난달 9일 한국집 측 승소로 판결했다. 법원은 A업체 측이 한국집 측에 1억 2000만원을 배상하라고 판단했다. 한국집은 1952년에 개업해 3대째 70년간 전주에서 전주비빔밥을 판매하고 있다. 갈등은 A업체가 2016년부터 유명 맛집을 모았다는 컨셉의 푸드코트를 전국 백화점·대형마트에 입점시키면서 불거졌다. A업체는 ‘맛집 편집숍’으로 홍보하며 한식, 일식, 양식 등 다양한 매장을 운영했다. 해당 푸드코트엔 전주비빔밥을 판매하는 매장도 있었다. 문제는 A업체가 해당 매장을