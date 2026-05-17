강기정 광주광역시장이 16일 오후 제46주년 5·18민주화운동 기념행사 ‘민주주의 대축제 민주의 밤’에 참석해 인사말을 하고 있다
강기정 광주광역시장이 16일 오후 제46주년 5·18민주화운동 기념행사 ‘민주주의 대축제 민주의 밤’에 참석해 인사말을 하고 있다

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 강기정 광주광역시장이 16일 오후 제46주년 5·18민주화운동 기념행사 ‘민주주의 대축제 민주의 밤’에 참석해 인사말을 하고 있다


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