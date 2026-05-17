[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 강기정 광주광역시장이 16일 오후 제46주년 5·18민주화운동 기념행사 ‘민주주의 대축제 민주의 밤’에 참석해 인사말을 하고 있다
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입력 2026-05-17 11:16:32
[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 강기정 광주광역시장이 16일 오후 제46주년 5·18민주화운동 기념행사 ‘민주주의 대축제 민주의 밤’에 참석해 인사말을 하고 있다
일자리에, 사랑에 속아 국경 넘었다가 ‘감금’…캄보디아서 한국인 2명 구출
캄보디아에서 감금되었던 한국인 두 명이 양국 치안 당국 및 현지 경찰과의 공조 작전으로 잇따라 구출됐다. 피해자들은 일자리를 제안받았거나 온라인에서 알게 된 중국인 남성을 만나러 갔다가 범죄 피해자가 된 것으로 조사됐다. 지난 7일(현지시간) 캄보디아 시아누크빌 지역의 한 호텔에 감금되어 있던 30대 한국인 남성 A씨가 현지 경찰에 구출됐다. 장애가 있는
전주비빔밥 70년 전통 믿었는데 뒤통수…‘한국집’ 표절 업체 1억 2천만원 배상 [세상&]
[헤럴드경제=안세연 기자] 1952년에 개업한 전주비빔밥 식당 ‘한국집’을 표절한 업체가 1억 2000만원을 손해배상해야 한다는 판결이 나왔다. 해당 업체는 전국 백화점·대형마트에 푸드코트를 입점시키며 비빔밥 매장이 한국집과 관련이 있는 것처럼 혼동을 일으킨 점 등을 법원이 인정했다. 16일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사63부(부장 이규영)는 한국집 측에서 A업체 측을 상대로 낸 3억원대 손해배상 소송에서 지난달 9일 한국집 측 승소로 판결했다. 법원은 A업체 측이 한국집 측에 1억 2000만원을 배상하라고 판단했다. 한국집은 1952년에 개업해 3대째 70년간 전주에서 전주비빔밥을 판매하고 있다. 갈등은 A업체가 2016년부터 유명 맛집을 모았다는 컨셉의 푸드코트를 전국 백화점·대형마트에 입점시키면서 불거졌다. A업체는 ‘맛집 편집숍’으로 홍보하며 한식, 일식, 양식 등 다양한 매장을 운영했다. 해당 푸드코트엔 전주비빔밥을 판매하는 매장도 있었다. 문제는 A업체가 해당 매장을
김사랑 세금 체납…당국에 아파트 압류돼
[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 김사랑(48)이 국세 체납으로 세무당국에 아파트를 압류당한 것으로 알려졌다. 15일 일요신문에 따르면, 김사랑이 소유하고 있던 경기도 김포시 아파트 1세대가 지난달 6일 삼성세무서(서울 강남구)에 압류됐다. 해당 아파트 부동산등기부에 압류 권리자는 정부를 의미하는 ‘국’, 처분청은 ‘삼성세무서장’, 등기원인에는 ‘징세과’로 기재돼 있다. 이 아파트의 공시가격(2026년 1월 기준)은 3억 6600만 원, 최근 매매 시세는 약 6억 원 수준이다. 김사랑이 삼성세무서에 압류된 것은 이 아파트 한 채다. 김사랑은 강남구 청담동에도 아파트 1세대를 보유 중이지만, 해당 아파트는 부동산등기부상 압류 내역이 확인되지 않았다. 김포 아파트 하나만으로도 체납액을 회수할 수 있기 때문에 1세대만 압류한 것 아니냐는 해석이 나온다. 세무당국의 부동산 압류는 실거래가가 아닌 ‘공시가격’을 기준으로 집행된다. 체납액의 규모와 관계없이 해당 부동산 전체에 대해 압류가 이뤄진
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는