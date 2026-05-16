[헤럴드경제=채상우 기자] 속옷 차림으로 위험한 곡예운전을 벌인 약물 운전자를 경찰이 추격 끝에 붙잡았다.

16일 경찰청은 공식 유튜브 채널을 통해 약물 운전자 검거 상황을 공개했다.

약물 운전자를 검거하는 데는 시민의 공이 컸다. 사건 현장을 지나던 한 시민이 차량을 향해 경적을 울리며 경찰관에게 실시간으로 상황을 전했다. 현장에 있던 경찰관들도 즉시 나와 해당 차량에 정지를 명했지만, 운전자는 속도를 높여 도주했다.

해당 차량에 대해서는 음주 운전이 의심된다는 신고가 연달아 3건 이상 접수된 긴박한 상황이었다. 특히 빗길이라 노면이 젖어 있어 2차 사고로 이어질 위험이 컸지만, 경찰은 신속히 추격을 전개해 1~2차로를 갈지자로 주행하던 차량을 포착했다.

경찰은 순찰차를 이용해 차량의 앞길을 막아 세우며 갓길로 유도하는 데 성공했다. 차 문을 열자 운전자는 속옷만 입은 상태로 눈이 풀린 채 횡설수설하고 있었다. 그러나 예상과 달리 음주 측정 결과는 정상으로 나타났다.

이를 수상히 여긴 경찰이 차량 내부를 수색한 결과 약통을 발견했다. 약물 운전을 직감한 경찰은 운전자를 인근 지구대로 임의동행했다.

정밀 조사 결과, 운전자는 실제로 약물을 복용한 상태에서 운전대를 잡은 것으로 드러났으며 조사 과정에서 운전자가 이미 벌금 수배 대상자였다는 사실까지 추가로 밝혀졌다.