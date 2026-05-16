[헤럴드경제=채상우 기자] 서울 북한산에 오른 뒤 실종된 50대 여성이 28일 만에 숨진 채로 발견됐다.

16일 경찰과 소방당국에 따르면 전날 오후 북한산 노적봉 하단에서 여성 시신 1구가 발견됐다. 신원 확인 결과 지난달 실종 상태였던 김모씨(52)로 파악됐다.

앞서 서울 송파경찰서는 지난달 17일 오전 11시28분쯤 가족으로부터 김씨가 실종됐다는 신고를 접수하고 수색을 벌여왔다. 김씨 남편은 당일 오전 9시쯤 아내의 직장으로부터 출근하지 않았다는 연락을 받고 주변을 찾다 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

경찰이 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석한 결과, 김씨는 자전거를 타고 집을 나선 뒤 서울 광진구 강변역 인근에 자전거를 두고 이동했다. 이후 지하철을 이용해 서울 강북구 북한산 인근에 도착했으며, 국립공원 CCTV에는 김씨가 도선사 주변에서 용암문 방향으로 산에 오르는 모습이 담겼다.

경찰은 수습한 시신을 유족에게 인도하는 한편 자세한 사망 경위와 원인을 조사할 방침이다.