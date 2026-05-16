18일부터 메가박스서 ‘대국민 캐치 Mㅏ인드’

[헤럴드경제=손미정 기자] 메가박스가 5월 가정의 달을 맞아 이색 사생대회를 연다.

메가박스는 오는 18일부터 내달 7일까지 팝콘컵 사생대회 ‘대국민 캐치 Mㅏ인드’를 개최한다.

이벤트 기간 동안 전국 메가박스 매장에서 팝콘 L 사이즈 또는 러브콤보 구매 고객에게 이벤트 응모용 팝콘컵이 선착순으로 제공된다. 참여를 원하는 고객은 ‘팝콘컵’에 ‘어릴적 나의 꿈’을 주제로 한 그림을 그리고 자신의 SNS에 인증하면 이벤트에 참여할 수 있다.

내부 심사를 통해 선정된 1등상 1명에게는 100만원 상당의 ‘어린 시절 받고 싶었던 선물’이 수여된다. 또한 2등상 10명에게는 3개월간 무제한 이용이 가능한 ‘팝콘 패스’, 3등 50명에게는 메가박스 멤버십 승급 1000포인트가 제공된다.

또한 인기상 10명에게는 영화 초대권 패키지가 증정된다.

한편 메가박스는 지난 6일 ‘빌리 아이리시 - 히트 미 하드 앤드 소프트: 더 투어’, 13일 ‘마이클’과 ‘탑건’, ‘탑건: 매버릭’에 이어 오는 21일 ‘군체’, 27일 ‘만달로리안과 그로구’를 돌비 시네마로 상영한다.