사고·통제·공사 등 ‘소셜 제보’

티맵모빌리티는 운전자들이 직접 도로 상황 정보를 공유해, 더 빠르게 대처할 수 있도록 하는 실시간 도로 정보 공유 기능 ‘소셜 제보’(사진)를 선보인다고 15일 밝혔다.

‘소셜 제보’는 운전자가 직접 실시간으로 도로 상황을 다른 운전자에게 공유할 수 있는 기능이다. 주행 중 화면 내 ‘제보하기’ 버튼을 누르면 사고, 도로 통제, 공사, 위험·장애물, 단속카메라 등 주행 중 발견한 도로 상황 정보를 바로 공유할 수 있다. 주행을 방해하지 않는 UI로 설계해 안전하게 활용할 수 있다.

제보 정보는 경로상 필요한 순간에만 표출된다. 불필요한 정보 없이 실제 주행에 집중할 수 있다. 무엇보다 공식 정보보다 빠르게 현장 상황을 확인할 수 있어 안전한 주행을 돕는다.

특히 사용자 참여형 검증 구조를 통해 제보 정보의 정확도와 신뢰도를 높였다. 제보 위치를 지나는 운전자들은 ‘있어요’, ‘없어요’, ‘처리됐어요’ 등의 응답으로 제보에 참여할 수 있다. 다른 운전자의 제보를 확인한 뒤 ‘도움 됐어요’ 반응을 남기는 것도 가능하다.

전창근 티맵모빌리티 최고제품책임자(CPO)는 “소셜 제보를 통해 더 빠르고 정확한 도로 정보를 제공하고 이용자와 함께 만드는 신뢰도 높은 주행 경험을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

김광우 기자