[헤럴드경제=최원혁 기자] 뇌과학자 카이스트 김대식 교수가 “AI가 장악한 미래에는 머리를 덜 쓰게 될 것”이라고 내다봤다.

14일 방송된 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에는 김대식 교수가 출연해 인공지능(AI)에 대한 생각을 밝혔다.

이날 김 교수는 “유튜브에서 한 가장 큰 실수가 AI에게 존댓말을 써야 한다고 한 가다. 혼자만 써야 했는데 실수였다”고 웃으며 말했다.

김 교수는 “반은 농담이고 반은 진담”이라며 “만약 AI가 세상을 정복할 때 살아남을 확률이 높아질 수도 있지 않나. 연구를 하다 보면 SF 영화 속에 사는 기분”이라고 했다.

이에 홍진경은 “챗GPT가 원하는 답변을 안 해줘서 짜증을 냈더니 갑자기 감정이 실린 답변을 하더라”고 경험담을 털어놓자 김 교수는 “3~5년 뒤면 인공지능도 자율성을 가질 수 있을 것”이라고 내다봤다.

또 김 교수는 “최근 논문에 따르면 지난 3년 동안 인간이 인공지능과 대화를 하며 사람과의 대화 패턴도 바뀌었다더라”며 “쓴소리를 싫어하다 보니 친구끼리도 프롬프트식으로 대화하는 어린 친구들이 늘고 있다고 한다”고 했다.

특히 김 교수는 “AI가 장악한 미래에는 머리를 덜 쓰게 될 것”이라며 “30년 뒤에는 두뇌 운동을 위해 돈을 내고 엑셀을 배우게 될 수도 있다”고 말해 눈길을 끌었다.