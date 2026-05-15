산업별 녹색전환 방향·민간 연계 프로젝트 점검

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 산업별 녹색전환 추진 방향과 민간 연계 프로젝트 등을 점검하고 핵심 과제를 보완해 상반기 내 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략을 수립한다.

정부는 15일 오전 서울 대한상공회의소에서 ‘K-GX 추진단’ 범정부협의체 및 민간협의체 실무작업반 회의를 개최했다고 밝혔다.

회의에는 재정경제부와 기후환경에너지부 등 12개 부처와 대한상공회의소, 업종별 주요 기업 등이 참석했다.

정부는 지난 1월 민관합동 K-GX 추진단을 출범한 이후 녹색전환을 새로운 성장 기회로 활용하기 위한 ‘K-GX 전략’을 마련 중이다. 이번 회의는 전략 준비 상황을 점검하고 과제 보완 및 추가 발굴을 위해 마련됐다.

범정부협의체 실무작업반에서는 산업·부문별 녹색전환 추진 방향과 핵심기술 확보를 위한 연구개발(R&D) 과제, 재정·세제·금융 지원 방안, 부처 간 협조 사항 등을 논의했다.

민간협의체 실무작업반에서는 녹색전환과 연계 가능한 사업 발굴과 산업계 대응 방안이 논의됐다. 대한상공회의소는 철강·석유화학·시멘트·반도체 등 주요 업종 협회·단체와의 논의를 통해 도출한 핵심 선도 과제와 정부 건의사항도 공유했다.

이형일 재경부 1차관은 “K-GX가 민간의 혁신을 유도하고 새로운 성장동력을 창출하는 발판이 되도록 실효성 있는 전략을 마련할 것”이라며 “녹색전환의 성공이 기업의 혁신역량에 달린 만큼 조기에 가시적 성과를 창출할 수 있도록 정부가 전폭적으로 지원할 것”이라고 말했다.

이호현 기후부 2차관은 “중동 지역 분쟁 등으로 인해 에너지안보와 전력 주도권 확보가 대한민국의 국가적 과제로 부상했다”며 “K-GX 전략을 통해 지속가능한 경제성장을 실현할 수 있도록 정부와 기업 모두의 노력이 필요하다”고 강조했다.

정부는 이날 회의 결과를 바탕으로 관계부처와 민간협의체 간 협의를 이어가며 K-GX 전략을 보완해 나갈 방침이다.