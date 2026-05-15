[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 유아의 삶과 놀이 속에서 자연스럽게 책을 접하고 즐기는 독서 문화를 확산하기 위해 ‘2026 독서 중점 시범 기관’을 운영한다고 15일 밝혔다.

이번 시범 기관은 공사립유치원과 어린이집 등 총 10개 기관을 선정해 운영하며 기관 규모와 운영 여건 등을 반영해 최대 1500만원까지 차등 지원한다.

특히 특수학급과 통합학급 운영 기관을 우선 선정해 교육 격차를 완화하고 모든 유아가 균형 있는 독서 경험을 누릴 수 있도록 지원할 방침이다.

선정 기관은 지역과 기관 특성을 반영한 경북형 독서교육 모델을 운영하게 되며 놀이와 연계한 책 읽기, 교수·학습 방법 개선, 교원 역량 강화, 가정 및 지역사회 연계, 유·초 연계, 맞춤형 독서교육 등 현장 중심의 실천 과제를 추진한다.

배동인 부교육감은 “유아기는 평생의 독서 습관과 기초 문해력이 형성되는 매우 중요한 시기”라며 “경북형 독서교육이 유아의 삶 속에 자연스럽게 스며들어 책과 함께 성장하는 교육 문화로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.