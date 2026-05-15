10월 19일까지 무료 다운로드·이용 가능 “월드컵 열기 확산 노력 지속할 것”

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차가 다가오는 FIFA 월드컵 2026을 기념하기 위해 전 세계 축구 팬들을 위한 ‘FIFA 월드컵 2026 디스플레이 테마’를 공개했다고 15일 밝혔다.

이번 디스플레이 테마는 현대자동차의 비전 ‘휴머니티를 향한 진보’에서 출발한 월드컵 캠페인 ‘미래는 지금 여기서부터의 일환으로 제작됐다는 게 회사 측의 설명이다.

이 테마를 차량에 적용하면 시동을 켜고 끌 때의 애니메이션과 일부 내비게이션 화면을 통해 보스턴다이나믹스의 ‘아틀라스’와 ‘스팟’이 함께하는 월드컵 순간도 즐길 수 있다.

특히, 현대자동차는 이번 테마에 모빌리티와 로보틱스 혁신을 통해 마주할 새로운 시대의 메시지를 담았았다. 차량 내 디스플레이를 새로운 브랜드 접점으로 활용해 FIFA 월드컵 2026의 분위기를 일상적인 주행 경험 속에 녹여내고 디스플레이 테마의 가치와 활용성을 강조한다는 계획이다.

이번 디스플레이 테마는 ‘블루링크 스토어’에서 오는 10월 19일까지 무료 배포된다. 테마 이용을 희망하는 고객은 ‘마이현대’ 애플리케이션에서 대표 차량을 등록한 뒤 다운로드 받을 수 있다.

디스플레이 테마 적용 대상 차량은 ▷쏘나타 디 엣지 ▷더 뉴 아이오닉 6 ▷아이오닉 9 ▷디 올 뉴 넥쏘 ▷더 뉴 투싼 등으로 향후 12.3인치 클러스터와 12.3인치 내비게이션을 포함한 ccNC 인포테인먼트 시스템이 적용된 전 차종으로 확대할 예정이다.

지성원 현대차 브랜드마케팅본부장(부사장)은 “이번 디스플레이 테마는 축구의 미래를 가늠하고 성장세대에게 꿈을 심어주는 월드컵의 의미와 함께 현대차 모빌리티 비전을 고객들이 체험할 수 있도록 ‘미래는 지금 여기서부터’ 캠페인 메시지를 담아냈다”라며 “FIFA 월드컵의 장기 파트너로서 고객이 모빌리티 경험을 통해 월드컵의 열기를 느낄 수 있는 새로운 시도를 이어갈 것”이라고 말했다.

한편, 현대차는 1999년 FIFA와 파트너십을 체결한 이래 후원 계약을 지속 연장하며 27년간 공식 파트너사로서 다양한 활동을 펼쳐 왔다. 이번 월드컵에는 역대 최대 규모인 승용차 1000여 대, 버스 500여 대를 지원하고 현장에 보스턴다이나믹스의 아틀라스와 스팟을 다양한 모습으로 등장시킬 계획이다.