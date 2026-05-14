[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]박형룡 더불어민주당 후보가 14일 오후 대구 달성군 선거관리위원회에서 국회의원 보궐선거 후보자 등록을 하고 본격적인 선거전에 돌입했다.

박 후보는 등록에 앞서 지역민을 향해 “이번 달성군 국회의원 보궐선거는 대구경제를 살리느냐 마느냐 하는 중대한 전환점”이라며 “김부겸 대구시장 후보와 손잡고 대구경제를 살리는데 총력을 기울일 후보가 필요하다”고 지지를 호소했다.

이어 “달성군의 산업기반을 튼튼히 하고 달성군의 문화를 더욱 꽃피게 하고 달성군을 명품교육특구로 만들 수 있는 일꾼이 필요하다”고 했다.

또 “국가로봇테스트필드를 멋지게 성공시키겠다. 1만석 규모의 달성 아레나 공연장을 성사시켜 화원을 영남권 최고의 문화 성지로 만들겠다”며 “과학인재가 넘쳐나고 일자리가 넘쳐나는 달성군을 만들겠다”고 강조했다.

박형룡 후보는 “주민들의 자존심을 훼손하며 낙하산 타고 내려온 정치인보다 예산을 확보하고 일자리를 많이 만들 수 있는 집권여당 국회의원 1명이 꼭 필요하다”며 “더 열심히 발로 뛰며 군민을 만나고 주요 현장을 뛰며 군민의 목소리를 경청하겠다”고 말했다.

한편 달성군은 지역구 국회의원이던 추경호 전 의원이 대구시장 선거에 출마하면서 의원직을 사퇴해 보궐선거가 치러지는 곳이다.