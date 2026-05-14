[헤럴드경제=정목희 기자] 고유가 여파로 미국의 소매판매 증가세가 4월 들어 크게 둔화한 것으로 나타났다.

미국 상무부는 14일(현지시간) 4월 미국 소매판매가 전월 대비 0.5% 증가했다고 밝혔다.

증가율은 다우존스가 집계한 시장 전망치에는 부합했지만, 전달인 3월의 1.6% 증가와 비교하면 증가 폭이 크게 둔화했다.

미국과 이란 간 전쟁 여파로 휘발윳값이 상승하면서 주유소 판매는 전월 대비 2.8% 증가했다. 반면 차량 및 차량부품 판매점(-0.4%), 가구 판매점(-2.0%), 의류 및 의류 액세서리점(-1.5%), 백화점(-3.2%) 등에서는 판매 감소가 나타났다.

휘발윳값 급등으로 가계의 여윳돈이 줄어들면서 다른 소비 영역 지출을 줄인 것으로 해석된다.

미국의 4월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.6% 상승한 점을 고려하면 4월 실질 소매판매는 사실상 감소한 것으로 풀이된다.

월간 소매 판매는 전체 소비 중 상품 판매 실적을 주로 집계하는 속보치 통계로, 미국 경제의 중추인 소비의 변화를 가늠할 수 있는 지표로 여겨진다.

월가 전문가들은 미·이란 전쟁에 따른 유가 급등이 미국 가계의 소비를 제약해 경기 둔화를 초래할 가능성이 있다고 우려해왔다.