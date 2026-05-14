마이니치신문 “일본 정부, 회담 향방 예의주시”

[헤럴드경제=정목희 기자] 일본 정부가 14일 시작된 미중 정상회담 이후 다카이치 사나에 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령 간 조기 전화 통화가 이뤄질 수 있도록 미국 측과 조율 중이라고 마이니치신문이 보도했다.

신문은 “일본 정부가 이번 미중 정상회담의 향방을 예의주시하고 있다”며 “양국 정상 간 통화를 통해 미일 관계를 다시 확인하려는 목적”이라고 전했다.

특히 일본은 이번 회담에서 대만 문제를 둘러싼 미중 양국의 논의 내용에 촉각을 곤두세우고 있는 것으로 알려졌다.

다카이치 총리는 지난 3월 19일 미국을 방문해 트럼프 대통령과 정상회담을 가진 바 있다. 당시 일본 정부는 다카이치 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 가능성을 시사한 발언 이후 중국과 갈등이 커지는 상황에서, 트럼프 대통령 방중 전에 미일 동맹 결속을 재확인하고 대중 정책을 조율하기 위해 방미 일정을 추진한 것으로 전해졌다.

그러나 애초 3월 말 전후로 거론됐던 트럼프 대통령의 방중 일정이 이달로 연기된 데다, 갑작스럽게 부상한 이란 전쟁 변수가 핵심 현안으로 떠오르면서 당시 미일 정상회담은 일본 정부가 기대했던 방향과는 다르게 전개됐다는 평가가 나온다.

중일 갈등의 계기가 된 작년 11월 다카이치 총리의 발언은 대만 유사시에 일본이 개입할 수 있다는 의미로 해석되는 내용이다.

다카이치 총리는 당시 국회에서 대만 유사시에 대한 질문에 답하는 과정에서 “해상 봉쇄를 풀기 위해 미군이 오면 이를 막기 위해 (중국이) 무언가 무력을 행사하는 사태도 가정할 수 있다”며 “전함을 사용해 무력행사를 수반한다면 존립 위기 사태가 될 수 있는 경우라고 생각한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 다카이치 총리의 발언 이후 일본을 압박하는 중국을 상대로 우려를 표명하거나 비판하는 모습을 보여주지 않았다.

이에 작년 12월 오노데라 이쓰노리 자민당 안보조사회장은 “동맹국이므로 미국도 공통의 인식에서 중국 측에 외교상 강한 메시지를 내주기를 바란다”고 말하는 등 여당인 자민당에서도 불만의 목소리가 흘러나왔다.