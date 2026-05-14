[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]더불어민주당 오중기와 국민의힘 이철우 경북지사 예비후보가 14일 정식 후보로 등록했다.

오 후보는 이날 오전 경북 예천에 있는 경북도선거관리위원회를 찾아 정식 후보 등록을 마쳤다.

오 후보는 “이번 선거는 경북의 운명을 결정 지을 중대한 분수령”이라며 “이재명 정부와 함께 경북대전환을 반드시 완성하겠다”고 필승 의지를 다졌다.

또 “김부겸 대구시장 후보와 함께 원팀으로 행정통합을 성공적으로 이끌어내겠다”며 “오랜 기간 특정 정당이 독점해온 보수의 텃밭에서 새로운 대구·경북의 시대를 열어가는 역사적 과업을 완수하겠다”고 강조했다.

이철우 후보도 이날 오전 10시 30분 경북선관위를 찾아 후보 등록을 끝냈다.

이 후보는 “이번 선거는 대구를 비롯해 국민의힘이 어렵다는 이야기가 있어 경북지사 후보로서 상당히 어깨가 무겁다”고 책임감을 언급했다.

그러면서 “대한민국이 바로 서고 앞으로 나아가기 위해서는 일당 독재 체제로는 어렵다”며 “양당이 견제와 균형을 맞춰 함께 가야 하며 그렇게 하기 위해서는 이번 선거에서 반드시 국민의힘의 바람이 불어야 한다”고 했다.