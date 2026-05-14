진보 대통령 첫 새마을중앙회 방문…통합 행보 해석 “국제봉사 대폭 확대…원조대상국에 새마을운동 전수” “정치적 이유로 몰려다니면 존중받지 못해” 강조

[헤럴드경제=정목희 기자] 이재명 대통령은 14일 “새마을운동은 산업화 시대 박정희 전 대통령이 대한민국의 문화와 경제, 사회 환경 개선을 위해 시작해 상당한 성과를 거둔 운동”이라며 “지금 시대에도 매우 유용하다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 경기도 성남 새마을운동중앙회에서 열린 현장 간담회 모두발언에서 “새마을운동은 근대화 역사 속에서 정말 큰 역할을 했고 지금도 사회봉사 활동에 있어 타의 추종을 불허할 정도로 열심히 하고 있다”며 이같이 말했다.

청와대에 따르면 진보 진영 출신 대통령이 공식 일정으로 새마을운동중앙회를 방문한 것은 이번이 처음이다. 이를 두고 정치·이념을 넘어선 통합 행보라는 해석도 나왔다.

이 대통령은 “온 세상 모든 일이 상식과 합리에 기초하면 좋겠다”며 “네 편, 내 편이나 이념과 가치도 중요하지만 공적 영역에서는 그러면 안 되고 객관적 기준에 따라 공정하고 투명하게 모든 일이 이뤄져야 한다”고 강조했다.

이어 “그런 측면에서 민간단체 가운데 처음 새마을회에 방문했는데 역사에 없는 일이라고 하더라. 생색 좀 내자는 것”이라고 웃으며 말한 뒤 “기초 지방정부는 새마을회가 없으면 사회봉사 공식 행사를 치르기 어려울 정도로 역할이 크다”며 감사의 뜻을 전했다.

이 대통령은 또 “새마을회가 국제 봉사활동과 농업 지원 활동을 많이 하는데 여러분을 보자고 한 이유도 이 부분을 대폭 확대해야겠다는 생각 때문”이라고 설명했다.

그러면서 “우리가 대외원조 사업을 많이 하는데 해당 국가들에 새마을운동을 전수하면 도움이 될 것”이라며 “글로벌 책임 강국으로서 국제사회에서 일정한 책임도 감당해야 한다”고 말했다.

성남시장 출신인 이 대통령은 행사에서 “새마을중앙회는 성남 시장할 때도 가끔 와봤는데 여러분을 보니 친정집에 온 것처럼 마음이 푸근하다”고 친근감을 드러내기도 했다.

그러면서 특히 새마을중앙회에 정치 중립을 지킬 것을 당부했다. 이 대통령은 “성남시장 때 새마을회 등 소위 관변단체 임원진에 처음 드린 말씀이 단체는 본연의 역할을 잘하는 게 좋고 누구 편도 들지 말고 정치 쪽에 휘둘리지 않았으면 좋겠다는 것”이라고 전했다.

이어 “자꾸 이리저리, 정치적 이유로 몰려다니면 존중받지 못한다”며 “혹여 일각의 우려처럼 정치적으로 한쪽에 몰리면 무시당한다. 열심히 하고 왜 무시당하나. 당당하게 열심히 더 잘해달라”고 주문했다.

이후 이 대통령은 마무리 발언에서도 재차 “새마을에 대한 오해도, 기대도 사실은 병존한다”며 “객관적 평가로 대한민국 산업화·근대화 과정에서 정말로 큰 역할을 하는 조직의 일원이고 현재도 많은 봉사 활동으로 대한민국 사회에 기여하고 있다”고 평가했다.

그러면서 “우리 사회가 제자리를 찾으면 좋겠다”며 “여러분도 정권이 교체되면 (그 정권을) 지지하는 쪽이든 안 하는 쪽이든 스트레스가 쌓일 것이지만 원래 그러면 안 된다”고 지적했다.

또 “각자의 개인적 판단은 있는 것이고 공적 활동은 중립적으로 공정하게 하면 된다”며 “네 편, 내 편 가르지 말고 여러분이 한 헌신과 기여에 상응하는 보상과 예우, 존중을 받으면 된다. 그게 정상적인 사회로, 휘둘리지 말라”고 당부했다.

이 대통령은 “압도적 다수의 구성원은 선의로 이 일을 하고 있다고 생각하지만, 아닌 경우가 조금씩 있다. 마치 우물물에 미꾸라지 물 흐리듯 하는 경우가 있지만 그건 정말로 소수”라고 언급했다.

나아가 “압도적으로 많은 다수가 그렇게 했다면 이 조직이 지금까지 살아남아 있겠나. 의심 갖지 말고 자부심을 가지라”고 말했다.

국민의힘 의원 출신이기도 한 김광림 새마을운동중앙회장은 “새마을운동을 칭찬해줘 큰 동기부여가 됐다. 국민과 함께 국민통합을 위해 더 뛰겠다”며 “대통령님의 관심과 기대에 부응하도록 현장에서 묵묵히 보여드릴 것”이라고 말했다.