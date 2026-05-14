2월 교차운행 이어 고속철도 통합운영을 실제 운행 방식으로 확장

[헤럴드경제=소민호 기자] KTX와 SRT를 하나로 연결한 시범열차가 15일부터 운행에 들어간다.

국토교통부는 KTX와 SRT를 연결해 운행하는 새로운 방식을 도입함에 따라 국민은 더 많은 좌석과 낮아진 운임으로 고속철도를 이용할 수 있게 된다고 14일 밝혔다.

이번 시범 운행은 지난 2월 교차운행에 이어 고속철도 통합운영을 실제 운행 방식으로 확장하는 두번째 단계다.

국토부는 이 같은 ‘중련운행’으로 인해 열차 좌석공급이 확대되고, KTX와 수서역 출발도착 KTX 운임이 약 10% 인하되며, 서로 다른 열차를 하나처럼 이용할 수 있어 국민의 편의가 개선될 것이라고 기대했다.

중련운행은 서로 다른 운영기관의 열차(KTX·SRT)를 하나로 연결해 운행하는 방식으로, 향후 고속철도 통합운영의 핵심 기반이 되는 기술이다. 이번 시범 운행에서는 실제 운행 환경에서 통신·제동·비상제어 등 주요 시스템이 안정적으로 작동하는지 점검하면서 좌석 공급 확대도 함께 추진한다.

운행은 호남선과 경부선 일부 구간에서 시행한다. 추가로 확보한 SRT 차량을 활용해 좌석공급 확대를 위한 운행도 병행한다.

승차권은 코레일과 에스알의 모바일 앱, 누리집, 역 창구 및 자동발매기를 통해 예매할 수 있다. 또 예매 시스템을 통합해 하나의 창구에서 이용할 수 있게 된다.