‘나비오스 마리타임’ 슌지 부회장, HJ 유상철 대표 참석 최신 3차원 선형설계 적용, 컨테이너 최대 적재 가능

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] HJ중공업이 14일 오전 부산 영도조선소에서 7900TEU급 컨테이너선 명명식을 가졌다. 이 배는 ‘나비오스 사이언(NAVIOS CYAN)’으로 이름 붙여졌다. 이날 명명식에는 선주사인 그리스 나비오스 마리타임(Navios Maritime)의 슌지 사사다 부회장과 HJ중공업 유상철 대표이사, 용선사와 조선소 관계자 등 50여명이 참석했다.

‘나비오스 사이언’호는 HJ가 지난 2024년 주문받은 7900TEU급 컨테이너선 중 처음 만든 배다. HJ는 당시 컨테이너선 2척 수주에 성공했고, 이후 선주가 2척의 추가 옵션을 행사해 총 4척으로 늘어났다. 이 컨테이너선들은 부산 영도조선소에서 차례로 만든 후 인도될 예정이다.

지난 2012년 5500TEU급 컨테이너선 6척 수주로 상선 건조를 재개한 HJ중공업은 이후 7700TEU급 LNG DF(이중연료 추진)과 9000TEU급 메탄올 DF 선박을 거쳐 이번 7900TEU급에 이르기까지 친환경선박 건조실적을 쌓고 있다. 특히 이번에 납기를 계약보다 2개월 이상 앞당겨 안정적 공정관리, 고품질 선박건조 역량을 새삼 인정받게 됐다.

HJ는 선주의 수요를 반영해 컨테이너 적재용량도 극대화함으로써 시장경쟁력을 높이고 있다. 이번 ‘나비오스 사이언’호도 국제해사기구(IMO) 환경규제에 대응해 탈황설비인 스크러버 장착과 탄소중립에 대응할 메탄올 연료 전환이 가능하고, 최신 3차원 선형설계를 적용해 컨테이너를 최대한 실을 수 있다.

HJ중공업은 앞으로 친환경선박 기술개발은 물론 탄소중립 요구를 충족하는 6000~1만TEU급 컨테이너선 시장을 공략할 계획이다. 유상철 대표이사는 “고객 요구와 강화된 환경규제에 맞출 수 있는 고품질 선박을 만들어 트랙레코드를 구축하고 친환경선박 전문 건조사 입지를 다져나가겠다”고 밝혔다.