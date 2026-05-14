[사진=워크데이 코리아]
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[헤럴드경제=이상섭 기자] 허정열 워크데이 코리아 지사장이 14일 오전 서울 강남구 워스틴 서울 파르나스에서 열린 ‘워크데이 엘리베이트 서울 2026 기자간담회’에서 인사말을 하고 있다.


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