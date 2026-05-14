[헤럴드경제=이상섭 기자] 허정열 워크데이 코리아 지사장이 14일 오전 서울 강남구 워스틴 서울 파르나스에서 열린 ‘워크데이 엘리베이트 서울 2026 기자간담회’에서 인사말을 하고 있다.
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입력 2026-05-14 14:22:06
[헤럴드경제=이상섭 기자] 허정열 워크데이 코리아 지사장이 14일 오전 서울 강남구 워스틴 서울 파르나스에서 열린 ‘워크데이 엘리베이트 서울 2026 기자간담회’에서 인사말을 하고 있다.
죄 없는 어린 딸까지 살해한 ‘광주 세 모녀 살인 사건’ 무기수, 감옥서 숨진 채 발견
[헤럴드경제=채상우 기자] ‘광주 세 모녀 살인 사건’으로 무기징역을 선고받고 복역 중이던 40대 남성이 교도소 내에서 숨진 것으로 전해졌다. 14일 목포MBC에 따르면 김 씨는 지난 3월 교도소 내 자치생활수용동 건물에서 숨진 채 발견됐다. 자치생활수용동은 모범수들이 비교적 자율적으로 생활하는 공간으로, 직원의 상시 순찰이 이뤄지지 않는 관리 사각지대로
러우 전쟁 중에 호화 저택 자금세탁…젤렌스키 최측근, 부패 수사 피의자 됐다
[헤럴드경제=장윤우 기자] 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에서 전직 대통령실장이 대규모 자금세탁 혐의로 피의자로 지목됐다. 12일(현지시간) AP통신과 유로뉴스 등 외신에 따르면 우크라이나 국가반부패국(NABU)과 특별반부패검찰청(SAPO)은 전 대통령실장 안드리 예르마크를 2021~2025년 사이 4억6000만 흐리브냐(약 155억원)의 자금세탁 혐의 피의자로 통보했다. 수도 키이우 인근 호화 부동산 개발 프로젝트를 통해 자금을 세탁한 혐의다. 예르마크 외에도 6명이 피의자로 통보됐다. NABU와 SAPO에 따르면 해당 조직은 유령회사와 현금 거래, 허위 금융 서류를 동원해 수년간 자금을 빼돌렸다. 키이우 외곽에 각 1000㎡ 규모의 개인 저택 4채와 스파·수영장이 딸린 공용 웰니스 시설을 건설할 계획이었던 것으로 당국은 파악하고 있다. 예르마크는 젤렌스키 대통령의 두터운 신임을 받던 핵심 측근이었다. 대미 협상 수석 대표를 맡다가 지난해 11월 사퇴했다. 젤렌스키 대통령은 교체 압
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는