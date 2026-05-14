중남미 최대 교역국…경제협력 증진 나서기로

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 14일 클라우디아 셰인바움 파르도 멕시코 대통령과 통화를 갖고 자유무역협정(FTA) 협상 재개 등 양국이 경제 협력 증진에 나서기로 했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이같이 밝혔다.

양 정상은 지난해 6월, 주요7개국(G7) 정상회의를 계기로 9년 만에 양자 정상회담을 개최한 이후 올해 1월 정상 간 서신 교환을 비롯해 고위급 간 우호적 교류가 지속되고 있다고 평가했다.

특히 최근 BTS를 보기 위해 멕시코 소칼로 광장에 모인 수만 명이 매우 인상적이었다는 소회를 공유하면서, 양국 간 문화교류 협력을 강화하기 위해 노력하기로 했다.

이 대통령은 멕시코가 한국의 중남미 최대 교역·투자 국가로서 양국의 FTA 협상이 조속히 재개될 필요성을 강조했다.

또 중동전쟁 이후 글로벌 경제의 불확실성이 가중되고 있는 상황에서 에너지 등 다양한 분야에서 협력을 더욱 강화해 나가길 바란다고 밝혔다.

이에 셰인바움 대통령도 한국과의 경제를 포함한 실질 협력 증진에 매우 관심이 크다고 화답했다.

이 대통령은 다가오는 6월 세계 최초인 멕시코의 세 번째 월드컵 개최를 축하하고 성공을 기원했습니다.

아울러 셰인바움 대통령의 멕시코 방문 초청을 수락하면서, 실무적인 준비를 잘 진행하여 양국 관계의 발전 방안을 더욱 심도깊게 논의하자는 데 뜻을 같이 했다.