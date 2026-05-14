행안부, 카카오 AI 국민비서 ‘음성 기능’으로 전자증명서 발급 서비스 개시

[헤럴드경제=이태형 기자] 고령자 등 휴대전화 사용이 익숙지 않은 이들도 음성만으로 전자증명서 발급부터 공공시설 예약까지 각종 행정서비스를 받을 수 있게 된다.

행정안전부는 카카오톡 기반 ‘인공지능(AI) 국민비서’에 음성 인식 기능을 새롭게 도입해 텍스트 입력 없이 음성만으로 행정 업무를 처리할 수 있게 된다고 14일 밝혔다.

‘AI 국민비서’는 현재 민간 플랫폼인 네이버, 카카오와 협력해 100여 종의 전자증명서 발급과 1200여 개의 공공시설 조회·예약을 일상 언어로 대화처럼 할 수 있도록 시범 제공하고 있다.

이번 음성 기능 추가로 이용자는 새로운 버전의 카카오톡을 내려받은 후 카카오 ‘AI 국민비서’ 대화창에서 별도의 텍스트 입력 없이 평소 사용하는 일상적인 언어로 음성 명령을 내리면 된다

이를 AI가 의도를 파악해 관련 서비스를 즉시 실행하게 된다.

행안부는 이번 음성 인식 서비스 추가 과정에서 공공서비스의 특수성을 고려해 안전성도 확보했다

특히, 민감한 개인 정보가 다뤄지는 만큼 카카오의 최신 AI 보안 기술인 ‘카나나 세이프가드’를 적용해 해킹이나 개인정보 유출 걱정 없이 안심하고 서비스를 이용할 수 있는 환경을 구축했다.

윤호중 행안부 장관은 “카카오 ‘AI 국민비서’ 음성 기능 도입으로 디지털 취약 계층도 일상에서 보다 편리하게 행정서비스를 누릴 수 있을 것으로 기대한다”며 “행안부는 앞으로도 국민이 직접 체감할 수 있는 AI 기반 행정서비스를 지속해서 선보여 ‘AI 민주정부’를 실현해 나가겠다”고 말했다.