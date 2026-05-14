삼성 평택 캠퍼스 인근 630가구 민간참여 공공분양·분양가상한제

금호건설은 경기도 평택 고덕국제신도시에 ‘고덕신도시 아테라’를 분양한다. 고덕신도시 아테라는 민간참여 공공분양 아파트로, 금호건설의 주거 브랜드 ‘아테라’가 적용된 데다 분양가상한제로 공급됐다. 상품성과 가격 경쟁력을 함께 갖춘 단지로 평가돼 수요자들의 관심도 이어지고 있다.

단지는 지하 1층~지상 27층, 6개 동, 총 630세대 규모로 조성된다. 전용면적별로는 74㎡A 180세대, 74㎡B 134세대, 84㎡A 156세대, 84㎡B 157세대, 84㎡C 3세대 등이다. 전 세대가 수요자 선호도가 높은 중소형 평형으로 구성됐다.

세계 최대 규모 반도체 생산라인을 갖춘 삼성전자 평택캠퍼스와 가까워 직주근접 여건을 갖췄다. 송탄일반산업단지, 어연한산일반산업단지, 평택드림테크 일반산업단지 등도 인근에 있어 배후 수요가 탄탄하다.

고덕중앙1로를 통해 고덕신도시 내부 이동이 가능하고, 수도권 전철 1호선 서정리역을 이용해 서울과 수도권 주요 지역으로 이동할 수 있다. 신도시 내부를 순환하는 BRT 정류장도 단지 도보권에 조성된다.

2029년 3월 개교를 목표로 추진 중인 고덕14초등학교와 고덕6중학교가 인접해 있다. 인근에는 국제학교 ‘애니 라이트 스쿨’이 2030년 캠퍼스 조성을 추진 중이다.

또 인근 복합개발 부지를 통해 쇼핑·의료·문화 기능이 결합된 주거환경이 조성될 예정이다. 평택아트센터와 평택도서관, 평택박물관 등 문화시설도 계획돼 있다.

단지는 전 세대를 남향 위주로 배치해 채광을 높였다. 대부분 평면에는 4베이 판상형 설계를 적용해 통풍과 개방감을 확보했다.

커뮤니티 시설로는 에듀아카데미, 작은도서관, 다함께돌봄센터, 실내 골프연습장, 피트니스센터, 게스트하우스, 캠핑셰어센터 등이 마련된다.

금호건설 관계자는 “반도체 중심 입지의 미래가치와 분양가상한제 적용에 따른 합리적인 가격을 갖춰 수요자들의 관심이 높다”며 “아테라만의 특화 조경을 더해 고덕국제신도시를 대표하는 랜드마크 단지로 조성하겠다”고 말했다.

견본주택은 경기도 평택시 고덕동 일원에 마련됐다. 정당계약은 오는 6월 28일부터 7월 1일까지 4일간 진행되고 입주는 2028년 10월 예정이다. 윤성현 기자