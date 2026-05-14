독일 내구레이스 본선 참가 지난해 아시아팀 최초 톱10 포르쉐 GT3 R·한국타이어 ‘벤투스’ 장착해 완주 도전

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국앤컴퍼니가 후원하는 모터스포츠팀 ‘한국컴피티션’이 세계적인 내구 레이스 대회인 ‘뉘르부르크링 24시’에 3년 연속 출전한다.

한국앤컴퍼니는 자사가 후원하는 모터스포츠팀 ‘한국컴피티션’이 오는 17일(현지시간)까지 독일에서 열리는 ‘2026 아데아체 라베놀 24시 뉘르부르크링’ 본선에 출전한다고 14일 밝혔다.

뉘르부르크링 24시는 프랑스 르망 24시, 미국 데이토나 24시 등과 함께 세계 최고 권위의 내구 레이스로 꼽힌다. 독일 뉘르부르크링 서킷은 총 길이 약 25㎞에 달하는 트랙과 170여개 코너, 큰 고저차와 급변하는 기상 조건으로 유명하다. 난도가 높아 ‘녹색 지옥’이라는 별칭으로도 불린다.

한국컴피티션은 올해도 최상위 클래스인 SP9(GT3)에 출전한다. 지난해에는 두 번째 참가 만에 해당 클래스 9위를 기록하며 아시아 팀 최초로 톱10에 진입한 바 있다.

올해 대회에는 약 160대 차량이 참가해 24시간 동안 경쟁을 펼친다.

한국컴피티션은 포르쉐 992 GT3 R 차량으로 출전하며, 차량에는 한국타이어앤테크놀로지의 고성능 레이싱 타이어 ‘벤투스’가 장착된다.

2009년 창단된 한국컴피티션은 국내 슈퍼레이스 챔피언십 6000 클래스에서 종합 우승 7회를 기록한 팀이다. 2023년에는 유럽 내구레이스 시리즈 ‘24H SERIES’에서 GT 유러피언 트로피와 GT4 클래스 등을 포함해 3관왕을 달성하기도 했다.

단순 성적 경쟁보다 실제 레이스 환경에서의 기술 검증과 데이터 축적, 드라이버 및 엔지니어 역량 강화에 초점을 맞춰왔다.

한국컴피티션 관계자는 “뉘르부르크링 24시간 레이스에서 그동안 축적한 경험과 기술을 바탕으로 안정적인 기량을 펼칠 것으로 기대한다”며 “앞으로 글로벌 모터스포츠 무대에서 팀 운영 역량과 타이어 기술력을 동시에 입증하며 입지를 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.