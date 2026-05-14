경총 주관 제38회 시상식서 대상 수상 노경협의회·주니어보드 운영 등 소통 기반 조직문화 주목

[헤럴드경제=정경수 기자] LX판토스가 협력적 노경문화 구축 성과를 인정받아 한국노사협력대상 대기업 부문 대상을 수상했다.

LX판토스는 14일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 ‘제38회 한국노사협력대상’ 시상식에서 대기업 부문 대상을 받았다. 행사에는 김영훈 고용노동부 장관과 김지형 경제사회노동위원회 위원장, 손경식 한국경영자총협회 회장, 김동명 한국노동조합총연맹 위원장 등이 참석했다.

한국경영자총협회가 주관하는 한국노사협력대상은 상생형 노사문화를 구축한 기업을 선정해 시상하는 제도로, 1989년부터 운영되고 있다.

LX판토스는 1977년 창립 이후 약 50년간 무분규 기조를 이어오며 안정적인 노경관계를 유지한 점에서 높은 평가를 받았다. 노경협의회와 산업안전보건위원회, 젊은 직원 중심의 주니어보드 등 다양한 소통 채널을 운영하며 구성원 의견을 경영에 반영해왔다.

특히 갈등 발생 이후 대응하는 방식보다 사전에 의견을 조율하고 예방하는 데 초점을 맞춘 협력적 조직문화 구축 노력이 수상 배경으로 꼽혔다.

정기 타운홀 미팅과 경영진 간담회, 가족 초청 행사 등을 통한 내부 소통 강화도 긍정적인 평가를 받았다. 이와 함께 모성보호 제도 운영, 장애인 고용 확대, 사회공헌 활동 등 지속가능경영 측면의 노력도 반영됐다.

이용호 LX판토스 대표는 “이번 수상을 통해 협력적 노경문화 구축을 위한 구성원들의 노력을 인정받게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 상호 신뢰와 소통을 바탕으로 건강한 조직문화를 더욱 발전시키고, 지속가능한 성장을 실현해 나가겠다”고 말했다.