‘21세기 대군부인’ OST ‘평행선’ 15일 발매

[헤럴드경제=손미정 기자] MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’ 오리지널사운드트랙(OST)의 마지막 주자로 나선 변우석의 노래 ‘평행선’이 발매된다.

카카오엔터테인먼트 ‘21세기 대군부인’ OST Part.11 ‘평행선’을 15일 오후 6시 각종 온라인 음원 플랫폼을 통해 발매한다고 밝혔다.

‘평행선’은 서로 전혀 다른 삶을 살아온 두 사람의 애틋한 사랑을 담아낸 감성 발라드로, 영원히 만나지 못할 것만 같던 두 사람이 서로를 향해 나아가다 결국 하나의 점으로 이어지는 운명을 노래한다.

드라마 속 이안대군 역을 맡은 변우석이 직접 가창에 참여했다. 그는 이번 노래를 통해 섬세한 표현력으로, 사랑하는 사람을 향한 진심과 운명 앞에서 흔들리는 복합적인 감정을 풀어낸다.

카카오엔터 측은 “몽환적이고 서정적인 피아노 선율로 시작해 점차 고조되는 감정선 위로 변우석의 따뜻하면서도 깊이 있는 목소리가 더해져 진한 몰입감을 선사할 예정”이라고 전했다.

‘평행선’은 지난 10회 엔딩 장면을 통해 음원 일부가 먼저 공개돼 큰 주목을 받기도 했다.

한편 ‘21세기 대군부인’은 우즈(WOODZ), 라이즈(RIIZE), 비비, 샘킴, 한로로, 키키(KiiiKiii) 등 다양한 장르의 K팝 아티스트들이 참여한 ‘OST 맛집’으로도 팬들의 주목의 사랑을 받고 있다. 작품의 OST들은 국내외 주요 음원 차트 상위권을 석권 중이다.

‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국이라는 가상의 설정을 바탕으로 그려내는 운명 개척 신분 타파 로맨스다. 국내 동시간대 시청률 1위, 디즈니플러스 TOP 10 TV쇼(비영어) 부문 글로벌 1위를 기록하며 종영까지 흥행 열기를 이어가는 중이다.

드라마는 화제성 수치 집계 이후 최초로 첫 방송 2주 전에 TV-OTT 드라마 화제성 1위, 출연자 화제성 1, 2위에 오르며 주목을 받았고, 광고 완판 기록까지 세우며 올 상반기 최고 기대작의 저력을 과시하기도 했다.

오는 15일과 16일 방영될 11회와 12회에서는 계약 결혼으로 시작된 관계지만 서로에게 진심이 된 성희주와 이안대군이 어떤 결말을 맞이할지가 공개된다.