음식물 쓰레기 소형감량기 가격의 30% 보조, 최대 21만 원 지원 18일부터 22일까지 방문 및 이메일 접수 후 대상자 추첨 선정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구는 본격적인 무더위와 장마를 앞두고 주방 악취의 주범인 음식물 쓰레기를 줄이기 위해 ‘2026년 가정용 음식물류 폐기물 소형감량기 구매 지원사업’을 추진한다.

이 사업은 쾌적한 주방 환경 조성은 물론 가정에서 발생하는 음식물 쓰레기를 발생 단계부터 줄여 폐기물 처리 비용을 절감하기 위해 마련됐다.

구는 가정용 소형감량기(음식물 처리기)를 구매할 경우 제품 가격의 30%를 보조하며 가구당 최대 21만 원까지 지원한다. 지원 대상은 공고일 기준 6개월 이상 강서구에 거주한 주민으로, 세대당 1대까지 신청이 가능하다.

지원 제품은 일일 처리 용량이 1~5kg인 건조·분쇄 방식 또는 미생물 발효 방식의 가정용 소형감량기로, 품질인증(K마크, Q마크, 환경표지 등)과 안전인증(KC마크)을 모두 획득한 제품이어야 한다. 단, 2026년 1월 1일 이후 구매한 제품만 인정되며 하수도로 직접 배출하는 주방용 오물분쇄기나 중고품, 기부받은 제품은 지원 대상에서 제외된다. 2025년까지 서울시 다른 자치구에서 동일한 보조금을 받은 경우에도 중복 지원이 불가능하다.

대상자는 추첨으로 선정한다. 4인 이상 가구이면서 전파 식별(RFID) 방식의 종량기 또는 대형감량기가 설치되어 있지 않은 주택의 경우, 전체 지원 대상의 30%를 우선 배정한다.

지원을 희망하는 주민은 오는 18일부터 22일까지 강서구청 자원순환과에 직접 방문하거나 이메일을 통해 신청하면 된다.

지원 대상자로 선정되면 감량기 구매 영수증과 설치 사진 등 증빙자료를 제출해야 하며, 서류 심사를 거쳐 8월 중 보조금이 지급될 예정이다.

특히 보조금을 지원받은 주민은 감량기 사용 효과와 만족도에 관한 설문조사에 반드시 참여해야 한다. 설치 후 2년 내 설문에 응하지 않거나 감량기를 무단 처분할 경우 지급된 보조금이 환수될 수 있으므로 주의가 필요하다.

지원 내용 등 더 자세한 사항은 구 누리집 ‘고시공고’를 통해 확인할 수 있다.