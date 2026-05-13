[헤럴드경제=김아린 기자] 해양경찰청이 13일 한국해양과학기술원(KIOST)과 해양안전 역량 강화를 위한 협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

해경청은 “이번 업무 협력 회의는 해양경찰의 현장 대응력에 KIOST의 과학기술 인프라를 접목해 해양 재난과 사고에 선제적으로 대응할 수 있는 ‘더 완벽한 해상 치안 체계’를 구축하기 위해 마련됐다”고 전했다.

그러면서 “특히 해양 재난·사고 대응 기술 개발과 해양 오염·위해 물질 대응 등 해양경찰 업무와 KIOST의 연구 개발 성과를 연계할 수 있는 분야에 대해 의견 교환이 이루어졌다”고 덧붙였다.

장인식 해양경찰청장 직무대행은 “해양 치안 환경이 갈수록 복잡해지는 만큼 과학기술에 기반을 둔 대응 역량 강화는 선택이 아닌 필수”라며 “KIOST와 협력을 통해 해양 치안 역량을 한 단계 높여 미래 해양 안전 수요에 선제적으로 대비하고 국민이 안심할 수 있는 바다를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

이희승 KIOST 원장은 “과학적 데이터가 해양경찰의 현장 대응력을 높여 국민의 생명과 안전을 지키는 실질적인 결실로 이어지길 기대한다”고 했다.