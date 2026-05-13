‘中제재’ 루비오, 트럼프와 방중 中 “제재는 상원의원 시절 언행 겨냥”

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 내 대표적 대중 강경파인 마코 루비오 국무장관이 중국의 제재 대상 신분임에도 베이징을 방문하는 것이 가능하게 된 배경에 관심이 쏠리는 가운데, 중국이 미리 루비오 장관의 중국어 이름 표기를 바꿔 사실상 외교적 ‘출구’를 마련해둔 것 아니냐는 해석이 나오고 있다.

13일 백악관에 따르면 미중 정상회담을 위해 12일(현지시간) 베이징으로 향한 미국 대통령 전용기에는 루비오 국무장관 등이 동행했다.

루비오 장관의 중국 방문은 이번이 처음이다. 그는 과거 연방 상원의원(플로리다주) 시절 중국의 인권 문제와 홍콩 탄압, 신장 위구르족 강제노동 문제 등을 강하게 비판했고 이에 중국은 두 차례 제재를 부과한 바 있다. 제재의 구체적인 내용은 알려지지 않았지만, 통상 중국의 제재는 당사자와 가족의 중국 입국 금지 등을 포함한다는 점에서 루비오 장관의 중국 방문 자체가 쉽지 않을 것이란 관측이 적지 않았다.

그러나 트럼프 대통령이 루비오를 국무장관으로 임명한 뒤 중국 측은 그의 중국어 이름표기를 기존 ‘卢比奥’(로비오)에서 ‘鲁比奥’(로비오)로 변경했다. 두 한자 모두 중국어로는 ‘루비아오’로 읽는다.

중국이 루비오 장관의 중국어 이름을 바꾼 것은 과거 제재 대상인 ‘卢比奥’와 현재의 국무장관 ‘鲁比奥’를 구분해 외교적 문제를 해결하려는 조치로 풀이된다.

AFP 통신에 따르면 류펑위 주미 중국대사관 대변인은 “제재는 루비오 장관이 상원의원 당시 중국과 관련해 했던 발언과 행동을 겨냥한 것”이라고 말했다.

앞서 마오닝 중국 외교부 대변인은 지난 1월 정례 브리핑에서 관련 질문에 “중요한 것은 그의 영어 이름”이라며 “중국의 제재는 중국의 정당한 권익을 해치는 언행을 겨냥한 것“이라고 기존 입장을 반복했다.

쿠바계 미국인인 루비오 장관은 미국 내 대표적인 대중 강경 인사다. 그는 신장 위구르족 강제노동 문제를 이유로 중국 기업 제재를 가능하게 한 법안 추진에 핵심 역할을 했고 홍콩 민주화 시위 탄압 문제도 공개적으로 비판했다. 다만 국무장관 취임 이후에는 중국과의 무역 협력 확대에 무게를 두고 있는 트럼프 대통령의 대중 기조에 보조를 맞추는 모습이다.

과거 제재를 받은 그가 방중단에 포함됐다는 사실이 주목받은 가운데 베이징으로 향하는 대통령 전용기 에어포스원 기내에서 찍힌 그의 사진이 논란을 불러일으키고 있다고 싱가포르의 중국어 매체인 연합조보 등이 보도했다.

공개된 사진 속에서 그는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 올해 1월 미국에 의해 체포될 때 입고 있었던 나이키의 회색 ‘테크 플리스’ 트레이닝복을 입고 있었기 때문이다. 당시 이 옷은 이른바 ‘마두로 체포룩’으로 불리며 화제가 됐다.

스티븐 청 백악관 공보국장은 이날 루비오 장관의 사진을 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 올리면서 “루비오 국무장관이 에어포스원에서 나이키 테크 ‘베네수엘라’ (모델을) 입고 있다”고 말했다.

이에 대해 중국 온라인에서는 루비오 국무장관이 중국의 제재를 조롱하는 것이자 중국을 도발하려는 것이라는 등 부정적인 반응이 줄을 이었다. 웨이보의 한 군사 인플루언서는 “루비오는 일부러 마두로가 미군에 납치됐을 때 입었던 것과 같은 옷을 입고 에어포스원에 탑승했다”라며 “적의가 가득하다”고 말했다.

친중 성향의 홍콩 매체인 대공문회망은 웨이보에 루비오 국무장관의 사진과 함께 “제재를 받은 것은 루비오 상원의원이지 저는 관련이 없습니다!”는 비아냥 섞인 글을 올렸다.