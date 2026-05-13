HVAC 전시회서 ‘통합 공기질솔루션’ 전시

경동나비엔이 요리매연·미세먼지 등 실내공기질을 통합 관리하는 장치를 고객들이 경험할 수 있게 한다.

이 회사는 ‘대한민국 기계설비전시회(HVAC KOREA 2026)’에 참가해 이런 통합 공기질솔루션을 선보인다. 전시회는 13∼15일 서울 코엑스에서 열린다.

통합 솔루션은 ‘제습 환기청정기’가 중심. 여기에 3D에어후드와 인덕션이 연계돼 ‘제습 환기청정기 매직플러스’가 구축된다. 제습 환기청정기는 공기청정은 물론 창문을 열지 않고도 환기가 되는 게 특징이다. 온도변화 없이 습도만 관리하는 정온 제습기능도 갖췄다.

3D에어후드와 인덕션이 한 시스템으로 연동되며, 요리매연까지 포함해 실내공기질을 통합 관리해준다. 인덕션으로 요리를 시작하면 3D에어후드는 세 방향에서 에어커튼을 형성해 요리매연의 확산을 차단하고, 이를 흡입해 외부로 배출한다. 제습 환기청정기는 ‘요리모드’로 자동 전환돼 청정필터를 거친 외부의 신선한 공기를 실내로 공급해 집 안 전체를 쾌적하게 해준다고 경동 측은 소개했다.

요리매연, 미세먼지 등은 비흡연자 폐암의 주요 원인으로 꼽힌다. 경동은 통합 공기질 관리과정을 직관적으로 보여주고자 ‘솔루션 전시코너’를 마련했다. 실내공기질이 관리되는 과정을 LED 라인조명으로 시각화해 한눈에 이해할 수 있도록 했다.

회사 관계자는“통합 공기질솔루션을 직접 경험하는 기회를 마련한다. ‘쾌적한 생활환경 파트너’로서 고객접점을 지속 늘리겠다”고 했다.