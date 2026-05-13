자율주행 실증도시 협약 체결 돌발 상황 유연한 대응력 검증

현대자동차·기아가 광주광역시에서 대규모 자율주행 실증 사업에 착수한다. 자체 개발한 자율주행 설루션 ‘아트리아 AI’를 탑재한 차량 200여 대를 투입해 실제 도로 환경에서 기술 검증과 데이터 확보에 나설 계획이다.

현대차·기아는 광주 김대중컨벤션센터에서 국토교통부, 광주광역시, 한국교통안전공단(TS), 삼성화재, 오토노머스A2Z, 라이드플럭스 등과 ‘자율주행 실증도시 조성 사업’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

이날 협약식에는 김윤덕 국토교통부 장관과 강기정 광주시장, 정용식 한국교통안전공단 이사장을 비롯해 박민우 현대차·기아 AVP본부장(사장) 등 관계자들이 참석했다.

이번 사업은 민관이 공동으로 협의체를 구성해 실제 도심 환경에서 자율주행 기술을 검증하고 상용화 기반을 마련하기 위한 프로젝트다. 참여 기관들은 ‘대한민국 자율주행팀’ 협의체를 통해 차량 운영, 데이터 수집, 기술 검증 등을 함께 추진한다.

실증 사업은 올해 하반기 광산구와 북구, 서구 일부 지역에서 우선 시작된다. 이후 내년부터는 남구와 동구까지 확대해 광주 5개 자치구 전역으로 범위를 넓힐 예정이다.

현대차·기아는 이번 프로젝트에서 ▷자율주행 차량 공급 ▷서비스 플랫폼 운영 ▷자율주행 기술 실증 등 세 가지 역할을 맡는다.

실증 차량은 기존 양산차를 기반으로 제작되며, 차량마다 자율주행용 카메라 8대와 레이더 1대가 기본 탑재된다. 향후 실증 과정에 따라 추가 센서 장착 가능성도 검토 중이다. 공급 규모는 약 200대 수준이다.

차량 운영에는 현대차·기아의 인공지능(AI) 기반 모빌리티 플랫폼 ‘셔클’이 활용된다. 이를 통해 차량 호출과 관제 서비스를 운영하고, 실시간 교통 상황과 자율주행 특성을 반영한 AI 기반 배차 시스템도 적용할 계획이다.

핵심 자율주행 기술에는 현대차·기아가 자체 개발한 ‘아트리아 AI’가 투입된다. 이 기술은 인식·판단·제어 과정을 하나의 AI 모델로 통합한 E2E 방식이 특징이다. 기존 규칙 기반 자율주행보다 다양한 돌발 상황에 유연하게 대응할 수 있도록 설계됐다.

현대차·기아는 이번 실증을 통해 실제 도로 환경에서 축적한 데이터를 바탕으로 자율주행 기술 완성도를 높인다는 방침이다.

아울러 오토노머스A2Z와 라이드플럭스 등 자율주행 스타트업들은 현대차·기아의 차량과 플랫폼을 활용해 기술 검증에 참여하며, 삼성화재는 자율주행 보험 상품 개발과 사고 대응 체계 구축을 담당한다.

박민우 현대차·기아 AVP본부장(사장)은 “이번 실증 사업은 향후 국내 자율주행 기술을 고도화하는 데 중요한 기점이 될 것”이라며 “실증을 통해 고객에게는 높은 수준의 자율주행 경험을 제공하고, 중장기적으로는 자율주행 기술 주도권 확보의 기반을 마련하겠다”고 말했다. 정경수 기자