인재 머무르는 이공계 생태계 조성 상반기 중 인재육성 기본계획 확정

배경훈(사진) 부총리 겸 과학기술정보통신부(과기정통부) 장관이 국정 최우선 과제로 과학기술인재 육성을 예고했다. 이를 위해 인재들이 머물 수 있는 이공계 생태계를 조성할 것이라고 공언했다.

13일 연세대학교에서 열린 ‘제5차 과학기술 인재 육성·지원 기본계획(기본계획)’ 권역별 현장 간담회에서 배 부총리는 기본계획 수립을 알리며 이같이 밝혔다.

기본계획은 올해부터 오는 2030년까지 과학기술 인재 육성과 지원을 위한 중장기 정책 목표 및 과제 등을 일컫는다. 기존의 인력 양성 중심 정책에서 나아가, 청년 과학기술인의 성장 지원과 인공지능(AI) 기반 혁신 창출 등을 담아내는 게 목표다.

배 부총리는 “정부는 과학기술인재 육성을 국정의 최우선 순위에 두고, 인재들이 머물 수 있도록 매력적인 이공계 생태계를 조성하는 데에 박차를 가하고 있다”며 “과학기술인을 꿈꾸는 사회·문화 조성, 인재 양성 패러다임 전환, 해외 인재 유치, 지역 인재 역량 강화 등 기본계획을 수립 중”이라고 말했다.

이어 “전국을 돌며 만난 과학기술인들의 열정과 고민이 기본계획의 핵심 동력이 될 것”이라며 “현장의 목소리를 기본계획에 충실히 담아낼 것”이라고 덧붙였다.

이날 수도권 간담회에는 수도권 소재 대학 및 대학원생, 박사후연구원, 신진연구자, 교사 등 약 10명이 참석했다.

이들은 진로 탐색, 과학 교육 등 이공계 진입 전 단계부터 연구자 안정적 성장 기반 마련, 기초과학 지원 강화 등 이공계 인재 성장 전 주기에 애로사항을 털어놨다.

한편 과기정통부는 지난달 호남권을 시작으로, 충청권, 경상권, 수도권 등 기본계획 수립을 위한 4대 권역 간담회를 연달아 개최했다. 정책 수요자인 국민과 접점을 넓히고, 기본계획 완성도를 높이자는 취지다.

과기정통부는 수도권 간담회를 끝으로 현장 의견 수렴 절차를 마무리하고, 올해 상반기 내 기본계획을 확정할 계획이다. 고재우 기자