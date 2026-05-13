[헤럴드경제=장연주 기자] 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC)에서 활약중인 손흥민이 올 시즌 약 166억원의 연봉을 받는 것으로 확인됐다. 이는 MLS 2위 연봉에 해당하지만, ‘축구의 신’ 리오넬 메시(인터 마이애미)의 연봉에는 절반에도 못 미치는 것으로 분석됐다.

MLS 선수협회가 13일(한국시간) 공개한 2026시즌 연봉 자료에 따르면, 손흥민은 올해 1115만2852달러(약 166억원)를 받는다. 이는 올 4월16일 기준 연간 기본 급여에 계약금 및 보장 보너스를 계약 기간 동안 연간으로 환산한 연평균 보장액이다.

마케팅 보너스와 에이전트 수수료가 포함되지만, 성과에 따른 보너스는 보장된 금액이 아니기 때문에 포함되지 않는다.

또 선수 개별적으로 팀이나 후원사와의 계약에 따른 보상도 들어 있지 않아 실제 버는 연간 총수입 보다는 적을 수 있다.

손흥민은 지난해 8월 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)를 떠나 MLS 역대 최고 이적료인 최대 2650만달러(약 388억원)에 LAFC 유니폼을 입고 두번째 시즌을 보내고 있다.

손흥민의 연봉은 MLS에서 2위로, 1위는 손흥민 보다 약 2.5배를 더 받는 메시다.

메시는 지난해 10월에 인터 마이애미와 2028년까지 계약을 연장했으며, 올해 연봉은 2833만3333달러(약 423억원)다.

또 연봉이 1000만 달러를 넘는 선수는 메시와 손흥민 둘 뿐이다.

3위는 메시의 인터 마이애미 동료인 미드필더 로드리고 데폴(968만8320달러)로 집계됐다.