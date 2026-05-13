의료·문화·커뮤니티 결합 프로그램 개발 향후 신규 수주 사업지 등 확대 검토

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 압구정 3·5구역에 하이엔드 시니어 서비스를 공동주택 최초로 도입한다.

현대건설은 13일 ‘더 클래식 500’과 액티브 시니어를 위한 ‘시니어라이프 케어 서비스 모델 개발 및 운영 협약’을 맺었다고 밝혔다.

더 클래식 500은 상위 1%를 위한 프라이빗 시니어 타운으로 미래형 복합문화 주거공간과 호텔 서비스를 제공하는 것으로 알려져있다. 시니어를 대상으로 한 주거·라이프케어 서비스 운영 경험을 바탕으로 전문적인 프로그램 기획과 운영 노하우를 제공할 에정이다.

주요 서비스로는 ▷메디컬 서비스(건국대학교병원 협력 전담 건강관리) ▷건강관리 서비스(낙상·인지기능 저하·치매·노화 예방 등) ▷웰니스 케어(생활 리듬 전반 관리) ▷컬처·커뮤니티 프로그램(미술 강좌·정기 클래식 연주회·댄스 스포츠) 등이 포함된다.

향후 현대건설은 하이엔드 시니어 서비스를 신규 수주 사업지와 디에이치(THE H) 입주 예정 단지 등으로 확대 적용할 예정이다.

현대건설 관계자는 “이번 협력은 공동주택 내 커뮤니티 서비스를 한 단계 진화시켜 시니어 입주민의 건강관리와 여가, 교류, 생활 편의를 통합적으로 지원할 것”이라며 “앞으로도 고령친화 주거 트렌드에 선제적으로 대응하며 차별화된 주거 상품과 서비스를 통해 새로운 주거 문화를 선도해 나가겠다”고 말했다.

한편 압구정3구역에서 현대건설은 우선협상대상자로 선정돼 25일 조합원 총회를 앞두고 있다. 압구정5구역 수주전은 현대건설과 DL이앤씨가 경쟁 중으로, 30일 조합원 총회에서 시공사를 선정한다.