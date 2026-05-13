마포청소년문화의집과 도화청소년문화의집, 망원청소년문화센터 등 지역 내 청소년시설 3곳 청소년과 가족, 지역주민을 위한 다양한 체험·문화 프로그램...바이오헬스 연구·야외 영화관·AI 체험 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구가 5월 청소년의 달을 맞아 마포청소년문화의집과 도화청소년문화의집, 망원청소년문화센터 등 지역 내 청소년시설 3곳에서 청소년과 가족, 지역주민을 위한 다양한 체험·문화 프로그램을 선보인다.

먼저 구립 마포청소년문화의집(상암산로1길 67)은 5월 13일 오후 4시에 상암중학교 앞에서 청소년 대상 팝업형 아웃리치 부스 ‘마음채움소 마음건강 캠페인’을 운영한다.

청소년들은 마음건강 체크리스트를 통해 자신의 정서 상태를 살펴보고, 맞춤형 상담 안내를 받으며 심리 건강 관리에 도움을 받을 수 있다.

이어 5월 16일 오후 2시 마포청소년문화의집에서 ‘마문집 대잔치 놀5와: 문집RUN’을 개최한다.

누구나 참여할 수 있는 이번 행사는 보물지도를 따라 층별 미션을 수행하는 참여형 축제로, 체험형 부스 13종과 스탬프런, 보물찾기 등 다양한 프로그램을 운영한다.

또, 홍익대 바이오헬스혁신융합대학사업단과 연계한 ‘유스랩(Lab) 프로젝트:D’가 16~17일 진행된다.

이번 프로젝트에서는 청소년과 대학생, 시니어 세대가 한 팀을 이루고 홍익대 공과대학·미술대학 학부생과 지도교수가 참여해 생활 속 아이디어를 바탕으로 바이오헬스 장비를 설계·연구한다.

참여자들은 ‘3대가 한 집에서 함께 사용할 수 있는 바이오헬스 장비’를 주제로 아이디어를 구체화하며 세대별 의견을 나누고 협업하는 시간을 갖는다.

구립 도화청소년문화의집(도화2길 77)에서는 5월 15일 오후 8시 문화의집 주차장에서 야외 영화 상영 프로그램 ‘별빛 영화관’을 운영한다.

이번 ‘별빛 영화관’에서는 애니메이션 영화 ‘주토피아’를 상영, 참가자 50여 명이 돗자리와 간식 등을 자유롭게 지참해 늦봄 밤 야외에서 영화를 관람할 예정이다.

구립 망원청소년문화센터(월드컵로25길 164)에서는 5월 16일 오후 2시 지하강당에서 초등학교 3~6학년을 대상으로 미래과학멘토링 ‘아는 만큼 이루리’를 운영한다.

이번 프로그램은 ‘AI와 함께하는 블록 탐험대’를 주제로, 블록코딩과 인공지능(AI) 기술을 활용해 다양한 미션을 수행한다.

특히 ‘똑똑한 AI 친구와 인사하기’ 활동에서는 직접 프롬프트를 입력해보며 AI와 소통하는 방식을 익히고, ‘블록 조립 미션 임파서블’에서는 데이터를 직접 만들어보며 인공지능의 원리를 쉽고 재미있게 배운다.

초등학교 3~6학년 20명을 선착순 모집하며, 참여를 희망하는 청소년은 구립 망원청소년문화의집 누리집 공지사항에 게시된 네이버폼을 통해 신청하면 된다.

이 외에도 5월 30일 오후 2시부터는 구립 망원청소년문화센터 3층 청소년아지트에서 청소년자원봉사단 ‘누리알찬’ 단원들이 직접 기획·운영하는 체험 프로그램 ‘누리.zip’이 열린다.

참가자들은 추억의 뽑기와 타임캡슐 키링 만들기, 머리띠 커스텀 등 체험 프로그램과 병뚜껑 게임, 공기놀이, 플래시게임, 노래방 점수 대결 등 다양한 이벤트를 즐길 수 있다.

각 프로그램의 참여 방법과 세부 일정은 해당 청소년시설 누리집에서 확인할 수 있다.

마포구 관계자는 청소년의 달을 맞아 지역 내 청소년시설에서 다양한 체험과 문화 프로그램을 준비했다”며 “앞으로도 청소년들이 다양한 활동 속에서 자신의 가능성을 발견하고 건강하게 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.