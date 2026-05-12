[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]국민의힘 경북도당은 12일 도당 강당에서 선거대책위원회 발대식을 개최하고 다가오는 6·3 지방선거 승리를 위한 본격적인 세몰이에 나섰다.

이날 행사에는 이철우 경북지사 후보, 추경호 대구시장 후보 및 장동혁 당 대표를 비롯해 당 지도부와 대구·경북(TK) 지역 국회의원들이 대거 참석했다.

이철우 경북지사 후보는 인사말을 통해 “최근 추경호 후보, 구자근·이인선 위원장과 함께 박근혜 전 대통령을 예방했을 당시 ‘한 분 한 분께 정성을 다하라’는 당부를 들었다”며 “우리도 유권자 한 분 한 분께 정성을 다해 반드시 선거에서 이기자”고 독려했다.

장동혁 국민의힘 당 대표는 “오늘 받으신 공천장은 국민의힘과 대한민국을 지키라는 엄중한 명령”이라며 “당이 어려울 때 한 번도 변하지 않고 당을 지켜온 이철우 후보를 필두로 모두가 하나로 뭉쳐달라”고 당부했다.

정희용 국민의힘 사무총장은 “이번선거는 누가 더 국민의 민생을 지키는 데 적합한지 판단하는 선거”라며 “오만한 민주당 정권을 심판하는 모두 힘 합쳐 원팀이 돼 승리하는데 앞장서고 특히 고령, 성주, 칠곡에서 바람을 일으키겠다”고 말했다.

구자근 경북도당위원장은 “현장에서 실수하지 않고 국민여러분께 절실함과 절박함과 겸손함을 잘 전달할 수 있도록 해달라”며 “당지도부와 이철우 경북지사 후보와 함께 힘합쳐 바람을 일으켜 대구를 넘어 부울경, 그리고 전국으로 확산시키자“고 목소리를 높였다.

이인선 대구시당 위원장은 “대구·경북은 보수우파와 대한민국의 중심“이라며 ”대구·경북이 힘 합쳐 국민의힘이 승리하는데 앞장서자”고 했다.

이날 발대식 말미에 연단에 오른 추경호 대구시장 후보는 “당 지도부와 이철우 후보를 비롯한 경북 동지들의 열렬한 응원에 깊이 감사드린다”며 “대구와 경북은 이미 원팀이다. 이번 선거에서 국민의힘이 압승해 대구·경북의 제2의 도약을 함께 이끌어가자”고 화답 했다.