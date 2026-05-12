[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 교육부와 한국연구재단이 주관하는 ‘2026년 AID(AI+Digital) 전환 중점 전문대학 지원사업’에 최종 선정됐다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 AI와 디지털 기술을 기반으로 전문대학 교육체계를 혁신하고 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 실무형 전문기술인재를 양성하기 위해 추진되는 국가사업이다.

영남이공대는 대구·경북권 단독형 사업에 선정되며 지역 산업과 연계한 AI 기반 직업교육 혁신 역량을 인정받았다.

영남이공대는 이번 사업을 통해 ‘AI-Native 실무역량으로 지역 산업을 혁신하는 X+AI 직업교육 선도대학 실현’을 비전으로 제시하고 전공 분야 AI 현장실무역량을 갖춘 전문기술인재 양성과 전문대학의 평생직업교육 역할 강화를 핵심 목표로 설정했다.

특히 대학은 지역 산업과 연계한 AI 기반 교육 혁신 모델인 ‘YNC형 지역산업(D6)+AI 실무인재양성 체계’를 구축해 산업 현장 중심의 AI·DX 교육을 확대하고, 학생들의 AI 활용 역량과 디지털 실무 경쟁력을 강화할 계획이다.

영남이공대는 이번 사업을 통해 AI·DX 교육 운영 기반 구축, 산학일체형 X+AI 교육 및 전 학과 AI 역량 확보, 교수학습 혁신 및 교직원 역량 강화, 지역사회 AI 평생학습 거점 구축 등을 단계적으로 추진한다.

영남이공대 이재용 총장은 “이번 AID 전환 중점 전문대학 지원사업 선정은 영남이공대의 AI 기반 교육혁신 역량과 현장 중심 직업교육 경쟁력을 인정받은 결과“라며 ”학생들이 현장에서 바로 활용 가능한 실무역량을 갖출 수 있도록 교육체계를 혁신하고 지역 산업과 함께 성장하는 AI 직업교육 선도대학으로 나아가겠다”고 말했다.