삼성전자 주주행동 실천본부 입장 발표 “대화 통해 성과급 문제 해결해야 ” “파업은 반도체 산업에 사형선고”

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자 노사 사후조정이 교착 상태에 빠진 가운데 총파업을 저지하기 위해 주주단체도 행동에 나섰다. 주주들은 “삼성의 미래를 위해 파업을 한다고 하는데, 이는 궤변이며 모순”이라며 대화를 통해 성과급 문제를 해결하고 총파업을 중단하라고 촉구했다.

삼성전자 주주행동 실천본부는 12일 서울 한남동 이재용 삼성전자 회장 자택 인근에서 집회를 열고 “삼성의 미래를 위한다면서 자신들이 속한 기업의 숨통을 끊어놓는 노조의 행태는 모순”이라며 “국가 전략 산업의 급소를 인질로 잡고 파업으로 위협하면 안 된다”고 강조했다.

전국삼성전자노동조합은 이재용 회장 자택 앞 ‘인재를 지켜야 삼성이 산다’며 천막농성을 벌이고 있다. 주주행동 실천본부는 노조의 주장이 궤변이라는 것을 알리기 위해 이재용 회장 자택 인근에서 기자회견을 개최, 총파업을 비판하는 현수막도 부착했다.

발언에 나선 김모(58) 사무총장은 “만약 총파업에 나서면 전세계 거래처를 경쟁업체에 뺏기고 한국 반도체 산업에 사형선고를 내리는 행위와 똑같다”며 “한국 반도체 산업의 급소를 노리고 소재·부품·장비 수출을 막은 일본과 다를 것이 뭐냐”고 강하게 비판했다.

그러면서 “대한민국의 전략 산업을 몇만명이 흔드는 허술한 시스템을 정비해야 한다”며 반도체 등 국가 전략사업은 파업을 할 수 없도록하는 입법이 필요하다고도 주장했다.

오는 13일은 사측의 위법 쟁의 행위 금지 가처분 신청 사건에 대해 2차 심문기일이다. 김 사무총장은 “내일(13일) 오전 11시 삼성전자 화성캠퍼스 앞에서 명분 없는 총파업에 대한 규탄 집회를 진행할 예정”이라며 “삼성전자 노조가 만약 총파업을 강행한다면 한국 반도체 산업에는 돌이킬 수 없는 사형선고가 내려지는 셈”이라고 강조했다.

또 다른 주주단체인 민경권 대한민국 주주운동본부 대표는 “만약 오늘 노사 조정이 결렬될 경우 내일 수원지법 앞에서 주주탄원서를 법원에 제출하고 주주입장을 발표할 예정”이라고 밝히기도 했다.

삼성전자 노사는 어제 오전 10시부터 약 12시간의 1차 회의를 벌였지만 결론을 내지 못했다. 노조 측은 영업이익 15% 성과급 지급과 성과급 상한 폐지를 제도화하지 않을 경우 노사 조정이 불가능하다고 밝히기도 했다.