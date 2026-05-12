[헤럴드경제=박혜림 기자] 후지필름일렉트로닉이미징코리아가 사진가 최랄라 작가의 전시를 통해 사진과 회화의 경계를 넘나드는 새로운 작업 세계를 소개한다.

후지필름은 글로벌 사진 문화 플랫폼 ‘하우스 오브 포토그래피 서울’에서 최랄라 작가 전시를 오는 8월 30일까지 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 전시는 한국 사진계 거장 구본창 작가의 백자·지화 시리즈에 이어 선보이는 두 번째 기획 전시다.

최랄라 작가는 인물을 중심으로 한 연출 사진 작업을 통해 독자적인 이미지 세계를 구축해온 사진가다. 패션 화보를 연상시키는 화면 구성, 강렬한 색채, 현실과 비현실을 오가는 분위기의 작품으로 주목받아왔다.

이번 전시에서는 기존 사진 작업과 함께 사진 위에 드로잉과 페인팅을 더한 신작을 공개한다. 작가는 일상에서 촬영해 둔 이미지들을 다시 살펴보는 과정에서 작업의 출발점을 찾았다. 무심히 남겨둔 사진 위에 선과 색을 덧입히며 당시의 감정과 시선을 새롭게 끌어올리는 방식이다.

전시에는 2016년과 2018년에 제작된 기존 작품 4점과 2026년 신작 5점 등 총 9점이 걸린다. 올해 신작은 후지필름 X-E5로 촬영됐다. 이전보다 더 과감한 페인팅 표현이 더해져 사진이 하나의 평면 이미지에 머무르지 않고 회화적 장면으로 확장되는 과정을 보여준다.

전시 기간 중인 5월과 6월에는 최랄라 작가가 직접 작업 과정과 작품 세계를 소개하는 아티스트 토크도 열린다. 구체적인 일정과 참여 방법은 후지필름 코리아 공식 채널을 통해 추후 안내될 예정이다.

후지필름일렉트로닉이미징코리아 관계자는 “하우스 오브 포토그래피 서울은 단순히 사진을 전시하는 공간을 넘어 다양한 창작 시도를 소개하는 플랫폼으로 운영되고 있다”며 “이번 전시 역시 이러한 공간의 방향성을 잘 보여주는 사례가 될 것으로 기대한다”고 말했다.