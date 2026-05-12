“어린 아이를 논란에 중심에 서게 해…사과해야” “박민식은 ‘尹 100% 내란 아니다’는 입장” “반민주적 역사 의식…부산시민 동의 못할 것”

[헤럴드경제=강문규 기자] 박홍배 더불어민주당 중앙선대위 대변인은 12일 “국민의힘의 말꼬리잡기, 아동인권 침해가 우려되지 않나”라고 비판했다.

박 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “국민의힘 논평이 참으로 우려스럽다. 어린 아이를 논란의 중심에 계속 서게 하는 것은 인권감수성 없는 행태”라며 “국민께 즉각 사과해야 한다”고 말했다.

앞서 최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 오전 서면논평을 통해 “하정우 더불어민주당 부산 북구갑 후보가 ‘오빠 해봐’ 논란의 책임을 정청래 대표에게 돌리며 ‘정 대표가 시켜서 한 일’, ‘정 대표 때문에 복잡해졌다’는 식의 볼멘소리를 쏟아냈다”며 “그러나 국민이 목격한 것은 당 대표의 눈치를 살피며 상황을 방조한 비겁한 후보와, 어린 아동을 성희롱한 여당 대표”라고 했다

박 대변인은 이어 박민식 국민의힘 부산 북구갑 후보를 겨냥했다. 박 대변인은 “국민의힘은 ‘윤석열 전 대통령의 12·3 불법 비상계엄을 두고 ‘100% 내란은 아니다’는 입장을 밝힌 후보를 부산 북구갑에 공천했다”면서 “문제의 본질은 100% 내란이 아니라는 반민주적 역사 인식을 가진 후보를 공천한 국민의힘 논리를 과연 부산시민이 동의할 수 있는가”라며 말했다.

앞서 박 후보는 지난 11일 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의에 대해서 “아직 재판이 끝나지 않았고 역사적 평가는 긴 시간에 걸쳐 이뤄져야 한다”며 “헌법학자들과 여론을 종합해보면 이를 단정적으로 내란이라고 보는 분위기만 있는 것은 아니다”고 주장했다.

박 대변인은 “부산은 대한민국에 인권과 민주주의를 뿌리내린 성지다. 해양수도와 AI미래도시의 상징”이라며 “부산은 더 이상 시대착오적 과거에 머무를 수 없다”고 말했다. 그러면서 “민주당은 오직 국민만을 바라보며, 일 잘하는 지방정부, 더 나은 대한민국 만들기에 힘쓰겠다”고 했다.