[헤럴드경제=이명수 기자] ‘예능 대부’ 이경규가 당뇨를 극복하기 위해 노력하고 있다고 밝혔다.

지난 7일 ‘갓경규’ 유튜브 채널에는 ‘국민 절반이 당뇨? 당뇨 합병증으로 수술받은 이경규가 파헤친 ’혈당의 진실‘’이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

공개된 영상에서 이경규는 이혜민 한의사와 만나 당뇨에 대한 이야기를 나눴다.

그는 “저는 5년 전부터 당뇨와의 전쟁이 시작됐다. 의사 선생님이 당뇨 전단계라고 얘기를 하시더라. 너무 힘들다”면서 “삶의 질이 완전히 바닥”이라고 털어놨다.

이어 “그렇다고 제가 당뇨에 걸려있는 건 아니다. 당화혈색소가 피크를 찍을 때가 6.8이 나왔다. 6개월 후에 병원에 갔는데 5.8이 나왔다. 곡기를 끊었다고 말씀을 드렸다”고 덧붙였다.

그러나 누리꾼들은 어눌해진 발음에 대해 걱정을 했다. 이경규는 과거 ‘무한도전’ 예능총회에 출연했을 당시에도 다소 어눌했던 말투로 인해 건강에 대한 팬들의 걱정이 있어진바 있다.

한편, 이경규는 지난 2013년 심근경색 증상으로 스텐트 시술을 받은 바 잇다. 그는 “제가 십몇넌 전에 관상동맥 밑에 세 개의 혈관이 있지 않나. 그중에 하나가 막혔었다. 혈당 스파이크가 되면 혈전이 생긴다고 하더라. 그 혈전이 막혀서 수술해서 혈관을 뚫었다”고 언급했다.