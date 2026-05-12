5월부터 7월까지 둘째·넷째 주 토요일 집중 방역 ...불쾌감 유발 ‘러브버그’, 방제지리정보시스템 활용해 집중 방제

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 권한대행 부구청장 김기현)가 여름철 해충 집중 발생에 대비해 ‘토요방역 데이’를 운영한다.

‘토요방역 데이’는 해충과 붉은등우단털파리(러브버그) 등으로 인한 주민 불편을 줄이고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위해 추진됐다. 운영 기간은 5월부터 7월까지로 매월 둘째 주와 넷째 주 토요일에 실시한다.

현장에는 보건소 방역기동반 1개조 4명이 투입되며, 민원이 다수 발생한 지역을 중심으로 현장 상황에 따라 연무 또는 분무 살충소독을 진행할 예정이다. 전통시장 주변은 하수도(맨홀)를 중심으로 방역 및 주변 소독을 실시한다.

또, 6월경에 대량으로 발생해 불쾌감을 유발하는 러브버그의 집중 방제에 나선다. 방제지리정보시스템(GIS)을 통해 추출한 전년도 민원 발생 데이터를 분석하여 집중 발생 지역에 선제적으로 유인물질 포집기를 설치, 고압 살수 방역을 실시하는 등 친환경 방역을 추진할 계획이다.

김기현 부구청장(구청장 권한대행)은 “해충 집중 발생 시기에 선제적으로 대응하고 주말에 발생할 수 있는 위생해충을 사전에 차단하기 위해 ‘토요방역 데이’를 운영한다”며 “앞으로도 주민 생활과 밀접한 현안에 신속하고 촘촘하게 대응해 구민이 체감할 수 있는 쾌적한 생활환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.