12일 오전 서울 종로구 광화문광장에 감사의 정원 석재 조형물이 공개됐다. 6·25 전쟁 참전국에 대한 예우를 담아 조성한 감사의 정원은 참전국을 상징하는 6.25m의 23개 검은 화강암 돌보와 보 사이의 유리 브리지 등으로 구성된 ‘감사의 빛 23’, ‘프리덤 홀’로 구성된다. 오른쪽 사진은 전날 프레스투어 모습.

임세준·윤창빈 기자


jun@heraldcorp.com
pangbin@heraldcorp.com