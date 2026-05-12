12일 오전 서울 종로구 광화문광장에 감사의 정원 석재 조형물이 공개됐다. 6·25 전쟁 참전국에 대한 예우를 담아 조성한 감사의 정원은 참전국을 상징하는 6.25m의 23개 검은 화강암 돌보와 보 사이의 유리 브리지 등으로 구성된 ‘감사의 빛 23’, ‘프리덤 홀’로 구성된다. 오른쪽 사진은 전날 프레스투어 모습.
임세준·윤창빈 기자
jun@heraldcorp.com
pangbin@heraldcorp.com
입력 2026-05-12 11:34:23
12일 오전 서울 종로구 광화문광장에 감사의 정원 석재 조형물이 공개됐다. 6·25 전쟁 참전국에 대한 예우를 담아 조성한 감사의 정원은 참전국을 상징하는 6.25m의 23개 검은 화강암 돌보와 보 사이의 유리 브리지 등으로 구성된 ‘감사의 빛 23’, ‘프리덤 홀’로 구성된다. 오른쪽 사진은 전날 프레스투어 모습.
임세준·윤창빈 기자
‘최종 담판’마저 파국이라면…최후 보루는 정부·법원의 판단 [삼성전자 노사 마지막 사후조정]
[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자 노사가 정부 중재로 진행한 사후조정 첫날 이견을 좁히지 못하면서 창사 이래 두 번째 총파업이 카운트다운에 들어갔다. 총파업 개시일까지 불과 9일 남은 가운데 삼성전자 노사는 12일 오전 10시부터 시작된 2차 중앙노동위원회(중노위) 사후조정 회의에서 극적 타결을 모색한다는 방침이지만 위기감은 고조되고 있다. 사후조정마저
“요즘 외국인들 어디 투자해?” ‘삼전닉스’는 아니다…1~3위 모두 싹쓸이 ‘로봇주’ [투자360]
11일 한국거래소에 따르면 이달 4일부터 8일까지 외국인이 가장 많이 순매수한 종목은 현대차로, 순매수 규모는 3240억원에 달했으며 외국인 순매수 상위 3개 종목이 모두 로보틱스 테마와 맞닿은 종목인 셈이다.
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는