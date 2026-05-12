복지부, 제7차 보건의약단체 간담회 개최 의료제품 생산에 원료공급 최우선 조치 주사기 매점매석 행위 현장 단속

[헤럴드경제=이태형 기자] 이형훈 보건복지부 제2차관은 12일 필수 의료제품의 수급 불안과 관련해 “정부는 현재의 안정세에 안주하지 않고 상황이 완전히 종료될 때까지 빈틈없는 관리 체계를 유지할 방침”이라고 말했다.

이형훈 차관은 이날 서울 중구 콘퍼런스 하우스 달개비에서 열린 제7차 보건의약단체 간담회에서 “정부와 보건의약단체들이 원팀으로 대응해 국민의 생명과 직결된 필수 의료제품의 수급 불안이 안정화되고 있다”며 이 같이 밝혔다.

대한의사협회 등 12개 보건의약단체, 산업통상부, 식품의약품안전처가 참석한 이날 회의에서 정부는 최근 중동 지역의 전쟁 여파로 인해 발생한 주사기, 수액백, 약포지, 투약병 등 필수 의료제품의 수급 불안 상황에 대해 관계 부처, 보건의약단체와의 협력을 통해 현재 안정적인 공급 체계를 회복하고 있다고 설명했다.

특히, 산업부 등 범부처 협력을 통해 의료제품 생산에 원료를 최우선적으로 공급하도록 조치하고, 우선 공급 조치는 5~6월에도 유지될 예정이다.

주사기는 상위 10개 제조사의 생산량이 전년 대비 일평균 16.6% 증가했곻, 8일 기준 4593만 개의 재고를 확보해 안정적인 공급이 가능한 상태다

추가 생산 물량을 온라인 몰에 우선 공급해 온라인 몰에서도 구입이 쉽도록 하고, 약포지와 투약병도 원료 추가 확보를 통해 평시 이상의 생산량을 유지하고 있다.

이번 회의에서는 또 식약처가 수급 불안을 악용한 주사기 매점매석 행위에 대한 2차 단속결과를 공유했다. 복지부는 주사기 과다 구매로 의심되는 의료기관에 대해 실시한 현장 점검 결과를 참석 단체에 알렸다.

보건소는 평시 대비 2~3배 구매한 것으로 확인된 일부 의료기관에 주사기 과다 비축을 자제해줄 것을 요청하고, 고시 시행 이후 구매 물량 환불 처리 등 자율 조치를 시행한 의료기관도 확인했다. 복지부는 현장점검을 계속 실시해 유통 과정상의 왜곡을 차단할 예정이다.

앞서 정부는 혈액투석 의원 등 필수 의료기관이 피해를 입지 않도록 ‘주사기 공급망 핫라인’을 가동해 660개 의료기관에 42만 개의 물량을 우선 공급하고, 가정 내 케어가 필요한 희귀질환자자가 불편을 겪지 않도록 비대면 진료 플랫폼 방식으로 시작한 의료물품 구매 지원 서비스를 제공하고 있다.