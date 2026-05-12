- 금강엔지니어링-장수성 강소신팡기술그룹 1500만 달러 규모 투자협약 체결

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도와 중국 장수성과의 환경행정교류를 발판으로 도내 환경기업이 대규모 투자협약을 이끌어냈다.

도는 12일 중국 장수성 생태환경청에서 김영명 도 환경산림국장과 잉젠보 장수성 생태환경청 부청장 등이 참석한 가운데, 정선용 금강엔지니어링 대표와 황화방 강소신팡기술그룹 대표가 ‘친환경산업 기술 교류 및 투자 협력을 위한 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 도와 장수성이 지난 2004년부터 이어온 환경행정 교류가 단순한 교류를 넘어 도내 환경기업의 해외 진출 기반을 마련하고 실질적인 민간 투자협력으로 확장됐다는 점에서 의미가 크다.

협약에 따라 양 기업은 총 1500만 달러(217억여 원) 규모의 투자협력을 추진한다.

주요 협력 분야는 ▷환경오염 저감 기술 교류 ▷친환경 산업 공동사업 발굴 ▷환경오염 저감 연구개발 및 전문 인력 교류 ▷친환경 산업 관련 설비 및 기술투자 등이다.

도는 이날 협약에 앞서 원활한 교류 협력을 위해 장수성 생태환경청과 ‘제38차 환경행정교류회’를 개최하고, 자원순환 및 탄소중립 대응 전략 공유 및 양 지역 간 친환경산업 협력 확대 방안에 대해 심도있게 논의했다.

충남도 김영명 환경산림국장은 “이번 협약은 단순한 교류를 넘어 도내 환경기업의 해외 진출 기반을 마련하고, 친환경 기술 협력을 구체화한 실질적 성과”라며 “앞으로도 중국 지방정부와의 환경 협력을 지속 확대해 탄소중립 경제를 선도하고, 친환경 산업 경쟁력 강화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.