[헤럴드경제=최원혁 기자] 글로벌 검색 포털 구글이 국내 지역 날씨 서비스에서 ‘일본해’ 표기를 ‘동해’보다 앞세워 논란이다.

12일 서경덕 성신여대 교수는 “지금까지 일부 동해안 지역에서 ‘일본해’ 우선 표기가 포착돼 논란이 됐다”며 “최근 누리꾼들의 제보에 따르면 창원, 창녕 등 경남 지역까지 ‘일본해’ 우선 표기가 되고 있다”고 밝혔다.

그러면서 “국내 지역임에도 불구하고 구글 날씨 알림 서비스에서는 ‘일본해(동해)’ 표기가 더욱 확산되는 모양새”라고 지적했다.

구글은 영토와 지명 분쟁이 있는 지역에 대해 ‘사용자가 접속한 국가의 표기법을 따른다’는 원칙을 세워두고 있다. 구글 지도의 경우 한국 접속 시 ‘동해’, 일본 접속 시 ‘일본해’로 표기하는 방식이다.

서 교수는 “구글이 진정한 세계적 기업이라면 해당 국가의 기본적인 정서는 제대로 파악할 줄 알아야 하는데 이를 무시한 처사”라고 비판했다.

이어 서 교수는 “이젠 우리 정부에서도 구글에 대한 강력한 조치가 필요할 때”라며 “구글은 이번 날씨 표기와 관련해 반드시 시정해야만 할 것”이라고 밝혔다.