수출·수익성 동반 성장 공로 인정 “3년 연속 흑자 기반 구축”

[헤럴드경제=권제인 기자] KG 모빌리티는 황기영 대표이사가 자동차 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 동탑산업훈장을 수훈했다고 12일 밝혔다.

황 대표는 이날 서울 서초구 JW메리어트호텔에서 열린 ‘제23회 자동차의 날’ 기념식에서 산업훈장을 받았다.

황 대표는 1992년부터 자동차 업계에서 유럽·영국·러시아 법인 등을 거치며 글로벌 영업 경험을 쌓아온 해외사업 전문가다. 2023년 KGM에 합류해 해외사업을 총괄하며 신시장 개척과 글로벌 판매망 확대를 주도해 왔다.

KGM은 황 대표 합류 이후 수출 성장세를 이어가고 있다. 수출 물량은 2023년 5만2754대로 전년 대비 16.5% 증가한 데 이어 2024년 6만2378대, 2025년 7만286대로 확대됐다. 지난해 수출 실적은 2022년 대비 55% 증가했다.

황 대표는 2024년 대표이사 취임 이후 생산성 혁신과 수익성 중심 경영을 강화했다. 이를 통해 지난해 매출 4조2433억원, 영업이익 536억원을 기록하며 역대 최대 실적과 함께 3년 연속 흑자를 달성했다.

황기영 대표는 “KG그룹 편입 이후 지난 3년간 수익 기반의 질적 성장을 이룰 수 있었던 것은 임직원들의 헌신과 노력 덕분”이라며 “앞으로도 지속가능한 책임경영과 사회적 가치 창출을 통해 산업 발전에 이바지하겠다”고 말했다.

한편, 이날 행사에서는양제헌 KGM 수출관리팀 팀장이 자동차 수출 물류 운영 다각화와 물류비 절감 공로로 국무총리표창을 받았다. 장성규 친환경차PM팀 팀장은 토레스 EVX와 무쏘 EV 개발 프로젝트 성과를 인정받아 산업통상자원부 장관표창을 수상했다.