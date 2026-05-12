생계 어려움에 먹거리‧생필품 신속 지원…복잡한 신청 없이 선지원 후상담 금천구푸드뱅크마켓센터에서 운영, 재방문시 상담 및 복지서비스 연계 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]오는 18일부터 생계에 어려움을 겪는 지역주민이라면 누구나 조건 없이 시흥5동 금천구푸드뱅크마켓센터에서 먹거리와 생필품을 지원받을 수 있다.

금천구(구청장 유성훈)는 ‘그냥드림’ 사업을 본격 시행한다며 이같이 밝혔다.

‘그냥드림’은 갑작스러운 위기로 생계에 어려움을 겪는 지역주민에게 먹거리와 생필품을 신속 지원하는 사업이다. 복지 사각지대에 놓인 위기가구를 선제적으로 발굴하고, 복지서비스 신청의 진입 장벽을 낮추기 위해 마련됐다.

기존의 까다로운 자격 심사 절차를 생략한 것이 특징이다. 당장 끼니를 걱정해야 하는 긴급 상황에 처한 지역주민에게 즉각적인 도움의 손길을 내밀고자 ‘선지원 후상담’ 원칙으로 운영된다.

생계에 어려움을 겪는 관내 지역주민은 누구나 신분증을 지참하여 금천구푸드뱅크마켓센터(금천구 탑골로 35)에 방문하면 된다. 센터는 월요일부터 금요일까지 오전 10시부터 오후 4시까지 운영한다. 다만, 무분별한 이용을 방지하고 사업 취지에 부합하는 위기가구를 우선 지원하기 위해 ‘이용자 자가점검 체크리스트’를 통한 자가진단 절차를 병행한다.

구는 자가진단 절차 후 간단한 인적 사항 확인을 거쳐 즉석밥, 라면, 김치와 같은 먹거리와 휴지, 세제, 비누 등 생필품이 담긴 2만원 상당의 물품 꾸러미를 즉시 지원받을 수 있다고 설명했다.

이후 지속적인 도움이 필요한 경우에는 센터를 재방문하여 현장에서 기본 복지상담을 완료하면 된다. 상담을 통해 복지서비스 연계가 필요한 주민은 즉시 동 주민센터에 연계하여 기초생활보장 신청, 긴급 지원 등 맞춤형 복지서비스를 제공하여 실질적인 자립을 도울 예정이다.