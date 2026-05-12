여성·청년 소상공인 현장 방문 출산·육아 생업 병행에 따른 경영 애로 청취

[헤럴드경제=부애리 기자] 한성숙 중소벤처기업부 장관이 “여성·청년 소상공인이 아이를 키우면서도 안심하고 생업을 이어나갈 수 있도록 육아 돌봄과 가게 운영을 함께 지원하는 사회안전망을 강화해 나가겠다”고 12일 밝혔다.

한 장관은 이날 서울 마포구 에프이에이티에서 ‘여성·청년 소상공인 출산·육아 관련 간담회’를 열고 “그동안 사회안전망이 근로자 중심으로 설계돼 모든 사람을 충분히 포괄하지 못한 측면이 있었다”라면서 이같이 말했다.

이번 간담회는 그동안 모성보호 제도에서 상대적으로 소외된 소상공인의 출산·육아로 인한 영업 공백과 소득 감소 문제에 대한 지원방안을 논의하고, 현장 의견을 정책에 반영하기 위해 마련됐다.

간담회에 앞서 한 장관은 1인 여성·청년 소상공인이 운영하는 ‘유메이크쿠키’, ‘아틀리에 보은’ 등의 영업 현장을 방문해 골목상권을 지켜온 여성·청년 소상공인들의 노고를 격려했다.

이어진 현장 사례 발표에서는 ‘에프이에이티’ 대표와 ‘지니더바틀’ 조윤수 대표가 생업과 출산·육아를 병행한 경험을 공유했다. 조 대표는 첫 창업 실패 이후 재기에 성공한 과정과, 세 아이를 키우며 1인 여성 소상공인으로 생업을 이어가고 있는 현실적 어려움을 전했다. 그는 출산·육아기 소득 공백 보전 문제 등에 대응하기 위한 제도적 사회안전망의 필요성을 강조했다.

그간 여성 자영업자의 경우 근로자보다 육아휴직 급여 등 출산 관련 정책에서 소외되고 있다는 지적이 꾸준히 나왔다. 이번 간담회에서 제기된 의견을 바탕으로 중기부가 고용노동부 등 관계 부처와 협의해 소상공인 맞춤형 출산·육아 급여 도입과 대체인력 지원 사업 확대할지도 주목된다.